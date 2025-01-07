Китайское управление по контролю и профилактике заболеваний заявило 5 января, что в стране зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека. Что это за зараза и несет ли она опасность жителям Эстонии?
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«В декабре было зарегистрировано 24 случая»: угрожает ли Эстонии инфекция, бушующая в Китае?
«Мы уже давно лечим больных с этим вирусным заболеванием, начали еще задолго до появления COVID-19», - рассказала Rus.Postimees врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин.