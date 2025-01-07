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«В декабре было зарегистрировано 24 случая»: угрожает ли Эстонии инфекция, бушующая в Китае?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

Китайское управление по контролю и профилактике заболеваний заявило 5 января, что в стране зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека. Что это за зараза и несет ли она опасность жителям Эстонии?

«Мы уже давно лечим больных с этим вирусным заболеванием, начали еще задолго до появления COVID-19», - рассказала Rus.Postimees врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин.

Метапневмовирус человека был обнаружен в 2001 году и представляет собой респираторный вирус, который распространен и у нас. «Это один из многих сезонных вирусов, который идет следом за "большой тройкой" - гриппом, COVID-19 и РСВ, то есть респираторно-синцитиальным вирусом», - объяснила Мяртин.

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