В 1972 году при анализе крови беременной женщины было обнаружено, что на поверхности ее эритроцитов отсутствовала одна молекула, которая, как тогда считалось, присутствует у всех остальных. Пятьдесят лет спустя ученые из Великобритании и Израиля, исследуя это необычное отсутствие молекулы, сделали открытие новой группы крови у человека.
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Новая группа крови: исследование редкой мутации привело к знаковому открытию
«Это открытие стало кульминацией многолетней работы команды», - сказала гематолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Луиза Тилли. Она лично занималась этим вопросом почти 20 лет, чтобы улучшить лечение пациентов, сообщает Science Alert.