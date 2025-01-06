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Новая группа крови: исследование редкой мутации привело к знаковому открытию

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Эритроциты.
Эритроциты. Фото: Shutterstock

В 1972 году при анализе крови беременной женщины было обнаружено, что на поверхности ее эритроцитов отсутствовала одна молекула, которая, как тогда считалось, присутствует у всех остальных. Пятьдесят лет спустя ученые из Великобритании и Израиля, исследуя это необычное отсутствие молекулы, сделали открытие новой группы крови у человека.

«Это открытие стало кульминацией многолетней работы команды», - сказала гематолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Луиза Тилли. Она лично занималась этим вопросом почти 20 лет, чтобы улучшить лечение пациентов, сообщает Science Alert.

Группа крови человека определяется различными белками и сахарами на поверхности эритроцитов, которые помогают организму отличать «свои» клетки от «чужих». Если во время переливания эти маркеры не совпадают, может возникнуть опасная реакция, способная привести к летальному исходу.

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