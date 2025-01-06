Новая группа крови: исследование редкой мутации привело к знаковому открытию

В 1972 году при анализе крови беременной женщины было обнаружено, что на поверхности ее эритроцитов отсутствовала одна молекула, которая, как тогда считалось, присутствует у всех остальных. Пятьдесят лет спустя ученые из Великобритании и Израиля, исследуя это необычное отсутствие молекулы, сделали открытие новой группы крови у человека.