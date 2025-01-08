Касса здоровья расширила список компенсируемых лекарств

«Гипофосфатазия — тяжелое генетическое заболевание, проявляющееся в детском возрасте, оказывающее разрушительное воздействие на кости и общее развитие организма. Новый препарат Стрензик помогает значительно улучшить качество жизни этих детей. В этот список также добавлен препарат Givlaari, который помогает пациентам с порфирией печени. Это редкое заболевание может вызывать опасные для жизни судороги, однако благодаря препарату пациент может избежать более серьезных последствий. Кроме того, мы начали финансирование препарата Idefirix, который повышает успешность трансплантации почки у высокосенсибилизированных пациентов и предотвращает опасное для жизни отторжение», - добавила Харк.

Итого бюджет Кассы здоровья на эти три лекарства составит чуть больше миллиона евро в год.

Новшества также касаются некоторых других областей. Например, при тяжелых инфекциях, когда стандартные антибиотики больше не действуют, критически важна доступность новых резервных антибиотиков.

«Инфекции, вызванные мультирезистентными микробами, являются растущей проблемой и в Эстонии. Добавленные в этом году новые варианты лечения в виде нескольких так называемых антибиотиков последнего выбора, дают врачам больше возможностей в случаях, когда другие варианты исчерпаны», - сказал доктор Майт Альтметс, старший врач Северо-Эстонской региональной больницы и глава службы инфекционного контроля.

«Мы также начнем компенсирование глазных капель с атропином, которые помогают замедлить прогрессирование близорукости. Близорукость является значительным фактором риска для ряда заболеваний, которые необратимо повреждают зрение, включая миопическую дегенерацию желтого пятна, отслойку сетчатки, глаукому и катаракту, которые могут привести к необратимой потере зрения и даже к слепоте. Препарат является особенно важным методом лечения для молодых пациентов, которых, по оценкам, в первый год будет около 100. Дополнительные затраты Кассы здоровья на их лечение составляют 160 тысяч евро в год и при этом долгосрочная польза от применения этого препарата значительна», - рассказала Харк.

Важным пополнением списка льготных лекарств стал препарат для лечения алкаптонурии. Алкаптонурия - редкое, прогрессирующее и необратимое генетическое метаболическое заболевание, вследствие которого у пациентов на протяжении всей жизни развиваются хронические боли в суставах и воспалительные процессы, значительно снижающие качество жизни пациентов.

В препарате Орфадин нуждаются до пяти пациентов, а на расходы на его компенсирование для Кассы здоровья составляют 35 000 евро в год. Также были добавлены новые варианты лечения активного волчаночного нефрита, рака простаты, глаукомы и гемофилии. Эти обновления позволяют обеспечить более качественное лечение большему числу пациентов и существенно улучшить качество их жизни.