С 1 января Касса здоровья финансирует новые больничные и рецептурные льготные лекарства, которые улучшат возможности лечения целого ряда серьезных и редких заболеваний. В 2025 году бюджет Касса здоровья на больничные и рецептурные льготные лекарства составит почти 340 миллионов евро.
Касса здоровья расширила список компенсируемых лекарств
В качестве одного из важных изменений в список финансируемых препаратов был добавлен препарат Enhertu, который используется для лечения неоперабельного или метастатического HER2-положительного рака груди. Он предназначен для взрослых пациентов, ранее получивших один курс анти-HER2-терапии.
«В Эстонии около 30 пациентов нуждаются в этом лекарстве и до сих пор для лечения их использовалось альтернативный препарат Kadcyla. Добавление Энхерту в список льготных лекарств продлит жизнь пациентов и в большей степени улучшит качество их жизни», - сказала руководитель услуг компенсации расходов на лекарства Кассы здоровья Геттер Харк. В первый год стоимость лечения таких пациентов для Кассы здоровья составит примерно 1,2 миллиона евро.
Также началось финансирование еще одного важного препарата от рака эндометрия под названием Jemperli, который в течение года поможет в общей сложности 23 пациенткам, снижая риск смерти на 68% по сравнению с применением химиотерапии (по данным трехлетнего исследования).
«В новом году также станет доступным препарат для лечения агрессивной лимфомы Columvi, который поможет процессу лечения в общей сложности восьми пациентов. Помимо вышеперечисленного, мы добавили в перечень компенсируемых медицинских услуг препараты для лечения рака легких и пищевода, а также миелолейкоза. Общая годовая стоимость компенсирования этих препаратов оценивается в два миллиона евро», - пояснила Харк.
В этом году также расширятся возможности лечения редких заболеваний, что принесет значительное облегчение тем, для кого до сих пор возможности лечения были ограничены.
«Гипофосфатазия — тяжелое генетическое заболевание, проявляющееся в детском возрасте, оказывающее разрушительное воздействие на кости и общее развитие организма. Новый препарат Стрензик помогает значительно улучшить качество жизни этих детей. В этот список также добавлен препарат Givlaari, который помогает пациентам с порфирией печени. Это редкое заболевание может вызывать опасные для жизни судороги, однако благодаря препарату пациент может избежать более серьезных последствий. Кроме того, мы начали финансирование препарата Idefirix, который повышает успешность трансплантации почки у высокосенсибилизированных пациентов и предотвращает опасное для жизни отторжение», - добавила Харк.
Итого бюджет Кассы здоровья на эти три лекарства составит чуть больше миллиона евро в год.
Новшества также касаются некоторых других областей. Например, при тяжелых инфекциях, когда стандартные антибиотики больше не действуют, критически важна доступность новых резервных антибиотиков.
«Инфекции, вызванные мультирезистентными микробами, являются растущей проблемой и в Эстонии. Добавленные в этом году новые варианты лечения в виде нескольких так называемых антибиотиков последнего выбора, дают врачам больше возможностей в случаях, когда другие варианты исчерпаны», - сказал доктор Майт Альтметс, старший врач Северо-Эстонской региональной больницы и глава службы инфекционного контроля.
«Мы также начнем компенсирование глазных капель с атропином, которые помогают замедлить прогрессирование близорукости. Близорукость является значительным фактором риска для ряда заболеваний, которые необратимо повреждают зрение, включая миопическую дегенерацию желтого пятна, отслойку сетчатки, глаукому и катаракту, которые могут привести к необратимой потере зрения и даже к слепоте. Препарат является особенно важным методом лечения для молодых пациентов, которых, по оценкам, в первый год будет около 100. Дополнительные затраты Кассы здоровья на их лечение составляют 160 тысяч евро в год и при этом долгосрочная польза от применения этого препарата значительна», - рассказала Харк.
Важным пополнением списка льготных лекарств стал препарат для лечения алкаптонурии. Алкаптонурия - редкое, прогрессирующее и необратимое генетическое метаболическое заболевание, вследствие которого у пациентов на протяжении всей жизни развиваются хронические боли в суставах и воспалительные процессы, значительно снижающие качество жизни пациентов.
В препарате Орфадин нуждаются до пяти пациентов, а на расходы на его компенсирование для Кассы здоровья составляют 35 000 евро в год. Также были добавлены новые варианты лечения активного волчаночного нефрита, рака простаты, глаукомы и гемофилии. Эти обновления позволяют обеспечить более качественное лечение большему числу пациентов и существенно улучшить качество их жизни.