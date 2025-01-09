Ученые обнаружили связь между хронической кишечной инфекцией, вызываемой распространенным цитомегаловирусом, и развитием болезни Альцгеймера у некоторых людей, сообщает Science Alert.
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Вирус, вызывающий расстройство пищеварения, может способствовать развитию болезни Альцгеймера
Большинство людей заражаются цитомегаловирусом в детстве, и вирус остается в организме на всю жизнь, обычно в спящем состоянии. К 80 годам у 90% людей в крови обнаруживаются антитела к цитомегаловирусу. Цитомегаловирус передается через жидкости организма (например, грудное молоко, слюну, кровь, сперму), но только когда вирус активен.