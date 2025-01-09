Врач предупреждает Предмет, который есть во многих домах, тайно разрушает наше здоровье

В частности, врач предостерегает от использования электрических освежителей воздуха, которые содержат токсичные химические вещества, такие как формальдегид и летучие органические соединения, попадающие в наш организм через воздух.

«Воздух, которым мы дышим, - это самый быстрый и простой способ получить отравление токсинами. Если у вас дома или в машине есть такие освежители воздуха, выключите их и выбросьте, особенно если у вас появились симптомы аллергии или астмы», - говорит она.