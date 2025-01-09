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Врач предупреждает Предмет, который есть во многих домах, тайно разрушает наше здоровье

Перевод: Дмитрий Рая
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Головная боль.
Головная боль. Фото: Arvo Meeks

Педи Мирдамади, американский семейный врач, который делится советами по здоровью в TikTok, расскал об одном продукте, который встречается во многих домах и может, в худшем случае, серьезно навредить нашему здоровью.

В частности, врач предостерегает от использования электрических освежителей воздуха, которые содержат токсичные химические вещества, такие как формальдегид и летучие органические соединения, попадающие в наш организм через воздух.

«Воздух, которым мы дышим, - это самый быстрый и простой способ получить отравление токсинами. Если у вас дома или в машине есть такие освежители воздуха, выключите их и выбросьте, особенно если у вас появились симптомы аллергии или астмы», - говорит она.

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