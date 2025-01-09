Педи Мирдамади, американский семейный врач, который делится советами по здоровью в TikTok, расскал об одном продукте, который встречается во многих домах и может, в худшем случае, серьезно навредить нашему здоровью.
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Врач предупреждает ⟩ Предмет, который есть во многих домах, тайно разрушает наше здоровье
В частности, врач предостерегает от использования электрических освежителей воздуха, которые содержат токсичные химические вещества, такие как формальдегид и летучие органические соединения, попадающие в наш организм через воздух.