Азбука кишечных вирусов: как распознать, предотвратить и победить заболевание

Отличием пищевого отравления от кишечного вируса является время появления симптомов – пищевое отравление проявляется быстрее – уже в течение шести часов после употребления зараженной пищи, тогда как вирус может проявить себя в течение 12-48 часов и человек почувствует себя очень плохо.

Важно избегать обезвоживания

Обезвоживание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если кишечный вирус приводит к обезвоживанию организма, то следует немедленно обратиться к врачу. Человеку с тяжелым обезвоживанием может потребоваться стационарное лечение. Диарея и рвота могут быть особенно опасны для младенцев, вызывая тяжелое обезвоживание всего за пару дней.

На обезвоживание указывает сухость во рту, сильная жажда, головокружение или редкое мочеиспускание. Чтобы избежать обезвоживания, по словам аптекаря, важно постоянно употреблять жидкость, но небольшими глотками. «Если возникла рвота, то следует немного подождать после рвоты, а затем начать употреблять жидкость медленно и постепенно. Подходящие напитки - это простая или негазированная минеральная вода, прозрачный бульон, чай и приготовленный из порошка регидратирующий раствор, который можно приобрести в аптеке», - поясняет фармацевт.

В аптеке также продается порошок Rehydron Optim, который применяется для предотвращения обезвоживания. Кроме того, можно пить сок, но не яблочный, а также ромашковый чай и другие напитки с низким содержанием сахара.