Пт, 10.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Сердечный препарат также может помочь предотвратить это смертельное заболевание

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Csaba Deli / PantherMedia / Csaba Deli

Плоскоклеточный рак пищевода — серьезное заболевание, один из наиболее распространенных подтипов рака пищевода. Несмотря на достижения в области комбинированных методов лечения, прогноз для пациентов остается плохим, что подчеркивает необходимость разработки новых стратегий лечения.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Medicine, изучает потенциал дронедарона - уже одобренного препарата - в подавлении роста плоскоклеточного рака как в лабораторных условиях, так и в живых организмах, сообщает Medical Xpress.

Исследование показывает, что дронедарон, который используется для лечения мерцательной аритмии, может значительно подавлять рост клеток плоскоклеточного рака пищевода, воздействуя на путь CDK4/6-RB1, важный регулятор клеточного цикла. Это открывает новые возможности лечения заболевания.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх