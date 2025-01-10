Плоскоклеточный рак пищевода — серьезное заболевание, один из наиболее распространенных подтипов рака пищевода. Несмотря на достижения в области комбинированных методов лечения, прогноз для пациентов остается плохим, что подчеркивает необходимость разработки новых стратегий лечения.
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Сердечный препарат также может помочь предотвратить это смертельное заболевание
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Medicine, изучает потенциал дронедарона - уже одобренного препарата - в подавлении роста плоскоклеточного рака как в лабораторных условиях, так и в живых организмах, сообщает Medical Xpress.