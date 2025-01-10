Важно знать Симптомы и признаки кори

Причина и распространение инфекции

Корь вызывается вирусом семейства Paramyxoviridae. Вирус распространяется следующим образом: по воздуху (при кашле, разговоре, чихании); через загрязненные поверхности (вирус может сохранять жизнеспособность до двух часов).

Сначала вирус поражает дыхательные пути, а затем распространяется по организму через кровоток.

Диагностика и лечение

Корь диагностируется по кожной сыпи, белому налету во рту и другим симптомам. Для подтверждения диагноза может быть проведен анализ крови.

Специфического лечения кори не существует, поскольку антибиотики не действуют на вирусы. Лечение направлено на облегчение симптомов.

Введение вакцины в течение 72 часов после заражения или инъекции иммуноглобулина в течение шести дней могут помочь предотвратить заражение.

Профилактика

Вакцинация против кори в Эстонии

В Эстонии дети бесплатно прививаются двумя дозами вакцины MMR (в возрасте 1 и 13 лет) в соответствии с графиком иммунизации.

Если по какой-либо причине ребенок не получил прививку MMR, следует обратиться к семейному врачу или школьному медработнику и сделать прививку.

Рекомендации по вакцинации для взрослых

Лицам, которые не болели корью и не были привиты против кори, рекомендуется ввести две дозы вакцины MMR с интервалом не менее четырех недель.

Лицам, которые были привиты одной дозой вакцины MMR, рекомендуется провести ревакцинацию одной дозой вакцины MMR.

Лицам, родившимся до 1980 года и привитым одной дозой вакцины против кори, рекомендуется вакцинация одной дозой вакцины MMR.

Лицам, родившимся в период с 1980 по 1992 год и вакцинированным двумя дозами вакцины против кори, рекомендуется провести ревакцинацию одной дозой вакцины MMR, в том числе если хотя бы одна доза была введена в течение вышеуказанного интервала.

Лица, родившиеся после 1993 года и привитые двумя дозами вакцины MMR, не нуждаются в ревакцинации.

Вакцинация против кори,свинки и краснухи для взрослых является платной.

Вакцинацию взрослых определенно стоит рассмотреть, если существует риск заражения, связанный с работой или профессиональной деятельностью (например, медицинские работники); в семье есть маленькие дети, беременные женщины или люди с иммунодефицитом; или во время поездок в зоны риска.