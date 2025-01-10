Корь - это очень заразная вирусная инфекция, которая сначала поражает дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям. Основные симптомы - обширная кожная сыпь, лихорадка, кашель и белый налет во рту. В случае заражения следует незамедлительно обратиться к врачу.
Важно знать ⟩ Симптомы и признаки кори
Департамент здравоохранения Финляндии сообщил, что 7 января мужчина, больной корью, совершил поездку из Таллинна в Хельсинки на борту парома Eckerö Line, писал вчера Postimees.
Риск заразиться корью наиболее высок у детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой. Однако вирус может заразить каждого. В 2021 году в мире от кори умерли около 128 000 человек, большинство из которых - невакцинированные дети до 5 лет. В США и Европе в последние годы участились случаи заболевания корью.
Симптомы и течение
Симптомы кори обычно проявляются через 11-14 дней после контакта с носителем вируса. Классический симптом - кожная сыпь, которая начинается на голове и распространяется по всему телу. Сыпь состоит из небольших плоских пятен, немного возвышающихся над кожей, которые могут казаться сливающимися друг с другом. Обычно она не сопровождается зудом.
Другие симптомы:
кашель;
высокая температура;
насморк;
раздражение и покраснение глаз;
боль в горле;
белые пятна во рту (пятна Коплика).
Инкубационный период кори составляет 11–12 дней. Сыпь появляется через 2–4 дня после первых симптомов и обычно сохраняется в течение шести дней, редко до 21 дня. Вирус заразен за четыре дня до появления сыпи и до четырех дней после ее исчезновения.
Осложнения
Незначительные осложнения:
ушная инфекция;
диарея.
Тяжелые осложнения:
пневмония;
энцефалит (воспаление головного мозга);
подострый склерозирующий панэнцефалит;
осложнения, связанные с беременностью (например, выкидыш, преждевременные роды);
Корь может стать причиной смерти в особо уязвимых группах населения.
Причина и распространение инфекции
Корь вызывается вирусом семейства Paramyxoviridae. Вирус распространяется следующим образом: по воздуху (при кашле, разговоре, чихании); через загрязненные поверхности (вирус может сохранять жизнеспособность до двух часов).
Сначала вирус поражает дыхательные пути, а затем распространяется по организму через кровоток.
Диагностика и лечение
Корь диагностируется по кожной сыпи, белому налету во рту и другим симптомам. Для подтверждения диагноза может быть проведен анализ крови.
Специфического лечения кори не существует, поскольку антибиотики не действуют на вирусы. Лечение направлено на облегчение симптомов.
Введение вакцины в течение 72 часов после заражения или инъекции иммуноглобулина в течение шести дней могут помочь предотвратить заражение.
Профилактика
Лучший способ профилактики кори - вакцинация. Вакцины MMR защищают от кори, свинки и краснухи.
Вакцинация против кори в Эстонии
В Эстонии дети бесплатно прививаются двумя дозами вакцины MMR (в возрасте 1 и 13 лет) в соответствии с графиком иммунизации.
Если по какой-либо причине ребенок не получил прививку MMR, следует обратиться к семейному врачу или школьному медработнику и сделать прививку.
Рекомендации по вакцинации для взрослых
Лицам, которые не болели корью и не были привиты против кори, рекомендуется ввести две дозы вакцины MMR с интервалом не менее четырех недель.
Лицам, которые были привиты одной дозой вакцины MMR, рекомендуется провести ревакцинацию одной дозой вакцины MMR.
Лицам, родившимся до 1980 года и привитым одной дозой вакцины против кори, рекомендуется вакцинация одной дозой вакцины MMR.
Лицам, родившимся в период с 1980 по 1992 год и вакцинированным двумя дозами вакцины против кори, рекомендуется провести ревакцинацию одной дозой вакцины MMR, в том числе если хотя бы одна доза была введена в течение вышеуказанного интервала.
Лица, родившиеся после 1993 года и привитые двумя дозами вакцины MMR, не нуждаются в ревакцинации.
Вакцинация против кори,свинки и краснухи для взрослых является платной.
Вакцинацию взрослых определенно стоит рассмотреть, если существует риск заражения, связанный с работой или профессиональной деятельностью (например, медицинские работники); в семье есть маленькие дети, беременные женщины или люди с иммунодефицитом; или во время поездок в зоны риска.
Последствия кори во время беременности
У беременных женщин корь может вызвать более серьезные осложнения, включая пневмонию, выкидыш и преждевременные роды. Если беременная женщина заразится, вирус может передаться новорожденному во время родов.
Корь - это серьезное и очень заразное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцинация защищает как человека, так и общество, предотвращая распространение вируса. Большинство людей полностью выздоравливают, но ранняя диагностика может помочь избежать осложнений. В случае возникновения сомнений людям, не прошедшим вакцинацию, следует как можно скорее обратиться к врачу.