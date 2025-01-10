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Важно знать Симптомы и признаки кори

Перевод: Дмитрий Рая
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Корь у ребенка. Фото носит иллюстративный характер.
Корь у ребенка. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

Корь - это очень заразная вирусная инфекция, которая сначала поражает дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям. Основные симптомы - обширная кожная сыпь, лихорадка, кашель и белый налет во рту. В случае заражения следует незамедлительно обратиться к врачу.

Департамент здравоохранения Финляндии сообщил, что 7 января мужчина, больной корью, совершил поездку из Таллинна в Хельсинки на борту парома Eckerö Line, писал вчера Postimees.

Риск заразиться корью наиболее высок у детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой. Однако вирус может заразить каждого. В 2021 году в мире от кори умерли около 128 000 человек, большинство из которых - невакцинированные дети до 5 лет. В США и Европе в последние годы участились случаи заболевания корью.

Симптомы и течение

Симптомы кори обычно проявляются через 11-14 дней после контакта с носителем вируса. Классический симптом - кожная сыпь, которая начинается на голове и распространяется по всему телу. Сыпь состоит из небольших плоских пятен, немного возвышающихся над кожей, которые могут казаться сливающимися друг с другом. Обычно она не сопровождается зудом.

Другие симптомы:

кашель;

высокая температура;

насморк;

раздражение и покраснение глаз;

боль в горле;

белые пятна во рту (пятна Коплика).

Инкубационный период кори составляет 11–12 дней. Сыпь появляется через 2–4 дня после первых симптомов и обычно сохраняется в течение шести дней, редко до 21 дня. Вирус заразен за четыре дня до появления сыпи и до четырех дней после ее исчезновения. 

Осложнения

Незначительные осложнения:

ушная инфекция;

диарея.

Тяжелые осложнения:

пневмония;

энцефалит (воспаление головного мозга);

подострый склерозирующий панэнцефалит;

осложнения, связанные с беременностью (например, выкидыш, преждевременные роды);

Корь может стать причиной смерти в особо уязвимых группах населения.

Причина и распространение инфекции

Корь вызывается вирусом семейства Paramyxoviridae. Вирус распространяется следующим образом: по воздуху (при кашле, разговоре, чихании); через загрязненные поверхности (вирус может сохранять жизнеспособность до двух часов).

Сначала вирус поражает дыхательные пути, а затем распространяется по организму через кровоток.

Диагностика и лечение

Корь диагностируется по кожной сыпи, белому налету во рту и другим симптомам. Для подтверждения диагноза может быть проведен анализ крови.

Специфического лечения кори не существует, поскольку антибиотики не действуют на вирусы. Лечение направлено на облегчение симптомов.

Введение вакцины в течение 72 часов после заражения или инъекции иммуноглобулина в течение шести дней могут помочь предотвратить заражение.

Профилактика

Лучший способ профилактики кори - вакцинация. Вакцины MMR защищают от кори, свинки и краснухи.

Вакцинация против кори в Эстонии

В Эстонии дети бесплатно прививаются двумя дозами вакцины MMR (в возрасте 1 и 13 лет) в соответствии с графиком иммунизации.

Если по какой-либо причине ребенок не получил прививку MMR, следует обратиться к семейному врачу или школьному медработнику и сделать прививку.

Рекомендации по вакцинации для взрослых

Лицам, которые не болели корью и не были привиты против кори, рекомендуется ввести две дозы вакцины MMR с интервалом не менее четырех недель.

Лицам, которые были привиты одной дозой вакцины MMR, рекомендуется провести ревакцинацию одной дозой вакцины MMR.

Лицам, родившимся до 1980 года и привитым одной дозой вакцины против кори, рекомендуется вакцинация одной дозой вакцины MMR.

Лицам, родившимся в период с 1980 по 1992 год и вакцинированным двумя дозами вакцины против кори, рекомендуется провести ревакцинацию одной дозой вакцины MMR, в том числе если хотя бы одна доза была введена в течение вышеуказанного интервала.

Лица, родившиеся после 1993 года и привитые двумя дозами вакцины MMR, не нуждаются в ревакцинации.

Вакцинация против кори,свинки и краснухи для взрослых является платной.

Вакцинацию взрослых определенно стоит рассмотреть, если существует риск заражения, связанный с работой или профессиональной деятельностью (например, медицинские работники); в семье есть маленькие дети, беременные женщины или люди с иммунодефицитом; или во время поездок в зоны риска.

Последствия кори во время беременности

У беременных женщин корь может вызвать более серьезные осложнения, включая пневмонию, выкидыш и преждевременные роды. Если беременная женщина заразится, вирус может передаться новорожденному во время родов.

Корь - это серьезное и очень заразное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцинация защищает как человека, так и общество, предотвращая распространение вируса. Большинство людей полностью выздоравливают, но ранняя диагностика может помочь избежать осложнений. В случае возникновения сомнений людям, не прошедшим вакцинацию, следует как можно скорее обратиться к врачу.

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