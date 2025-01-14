Кишечный вирус: как распознать, предотвратить и победить недуг?

Важно избегать обезвоживания

Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если кишечный вирус привел к обезвоживанию, следует немедленно обратиться к врачу. Человеку с сильным обезвоживанием может потребоваться стационарное лечение. Диарея и рвота могут быть особенно опасны для младенцев, вызывая сильное обезвоживание всего за несколько дней.

Сухость во рту, сильная жажда, головокружение или нечастое мочеиспускание - признаки обезвоживания. По словам фармацевта, чтобы избежать обезвоживания, важно пить жидкость постоянно, но маленькими глотками.

«Если возникла рвота, нужно подождать некоторое время после рвоты, а затем начать пить жидкость медленно и неспеша. Подходящими напитками являются простая или негазированная минеральная вода, бульон, чай и регидратирующий раствор из порошка, который можно приобрести в аптеке», - объясняет фармацевт.

Порошок Rehydron Optim, используемый для профилактики обезвоживания, также продается в аптеках. Кроме того, можно пить сок, но не яблочный, а также ромашковый чай и другие напитки с низким содержанием сахара.

«При диарее рекомендуется порошок Smecta и капсулы Sorbex, но минеральный силикагель Silicea также очень эффективен для облегчения острого расстройства пищеварения. Панацеи от тошноты не существует, но облегчение можно получить с помощью мятного чая или имбиря», - говорит фармацевт. Она добавляет, что после того, как острая фаза болезни пройдет, можно принять курс пробиотиков, чтобы восстановить микрофлору в желудке.