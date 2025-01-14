Кишечные вирусы могут изнурять и расстраивать, но своевременные меры и использование правильных препаратов могут принести облегчение и помочь быстрее выздороветь. Фармацевт делится советами о том, как справиться с кишечным вирусом и преодолеть его симптомы.
Кишечный вирус: как распознать, предотвратить и победить недуг?
По словам Хелины Киви, фармацевта аптеки Võru Rimi Benu, наиболее распространенными возбудителями кишечных вирусов являются ротавирус, норовирус и аденовирус. «Эти вирусы проникают в слизистую оболочку пищеварительного тракта и вызывают воспаление. Норовирус является наиболее распространенным заболеванием как среди взрослых, так и среди детей», - объясняет Киви.
Пищевое отравление, возникающее при употреблении зараженной пищи или напитков, также является довольно распространенным явлением. Заражение может быть вызвано бактериями, вирусами, паразитами или токсинами. Пищевое отравление поражает пищеварительную систему и вызывает тошноту, рвоту, диарею и спазмы желудка.
Дети могут бытьзаразными в течение трех недель
Вирусы распространяются при прямом контакте, через немытые руки и поверхности.
«Некоторые вирусы чрезвычайно устойчивы к условиям окружающей среды. Например, норовирус особенно живуч и может сохраняться на дверных ручках и рабочих поверхностях в течение нескольких месяцев, - добавляет фармацевт. Также легко заразиться через немытые овощи и фрукты.
Человек с желудочным вирусом подвергается риску заражения еще до появления симптомов. «Инфицированный человек может распространять вирус в течение 1-2 дней до появления симптомов. Риск заражения сохраняется до недели у взрослых и до трех недель у маленьких детей», - предупреждает Киви.
Симптомы желудочного вируса обычно начинаются внезапно и носят острый характер. «Симптомы включают диарею, тошноту, рвоту, спазмы в животе и иногда лихорадку», - говорит фармацевт.
Разница между пищевым отравлением и желудочным вирусом заключается во времени проявления симптомов: пищевое отравление наступает быстрее, в течение шести часов после употребления зараженной пищи, тогда как вирус может проявиться в течение 12–48 часов, и человек чувствует себя очень плохо.
Важно избегать обезвоживания
Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если кишечный вирус привел к обезвоживанию, следует немедленно обратиться к врачу. Человеку с сильным обезвоживанием может потребоваться стационарное лечение. Диарея и рвота могут быть особенно опасны для младенцев, вызывая сильное обезвоживание всего за несколько дней.
Сухость во рту, сильная жажда, головокружение или нечастое мочеиспускание - признаки обезвоживания. По словам фармацевта, чтобы избежать обезвоживания, важно пить жидкость постоянно, но маленькими глотками.
«Если возникла рвота, нужно подождать некоторое время после рвоты, а затем начать пить жидкость медленно и неспеша. Подходящими напитками являются простая или негазированная минеральная вода, бульон, чай и регидратирующий раствор из порошка, который можно приобрести в аптеке», - объясняет фармацевт.
Порошок Rehydron Optim, используемый для профилактики обезвоживания, также продается в аптеках. Кроме того, можно пить сок, но не яблочный, а также ромашковый чай и другие напитки с низким содержанием сахара.
«При диарее рекомендуется порошок Smecta и капсулы Sorbex, но минеральный силикагель Silicea также очень эффективен для облегчения острого расстройства пищеварения. Панацеи от тошноты не существует, но облегчение можно получить с помощью мятного чая или имбиря», - говорит фармацевт. Она добавляет, что после того, как острая фаза болезни пройдет, можно принять курс пробиотиков, чтобы восстановить микрофлору в желудке.
Хотя кишечный вирус обычно проходит в течение нескольких дней, в некоторых случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.
«Если рвота продолжается в течение 24-48 часов, сохраняется высокая температура, болит живот или появляются симптомы обезвоживания, вам обязательно следует обратиться к врачу», - рекомендует Киви. Маленьким детям также следует обратиться за медицинской помощью, если они становятся вялыми или не реагируют на окружающую обстановку, или если симптомы сохраняются в течение недели.
Постепенное возвращение к нормальной жизни после кишечного вируса
После кишечного вируса важно возвращаться к нормальному питанию постепенно, чтобы дать организму возможность восстановиться, а пищеварительной системе - успокоиться. В первые 24-48 часов рекомендуется сосредоточиться на потреблении жидкости, не стоит заставлять себя есть. Как только рвота и диарея начнут стихать, можно вводить в рацион легкоусвояемые продукты, такие как сухари, тосты, вареный рис, картофель, бананы и овсянка, приготовленная на воде.
По мере улучшения самочувствия можно постепенно добавлять курицу, йогурт и овощи, приготовленные на пару. Как только все симптомы исчезнут, можно вернуться к разнообразному и сбалансированному питанию. Однако на некоторое время рекомендуется избегать трудноперевариваемых продуктов, острой пищи, кофеина и алкоголя, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
Гигиена - лучшая профилактика
Соблюдение правил гигиены имеет решающее значение для предотвращения распространения желудочных вирусов.
«Мойте руки с мылом и водой перед приготовлением и употреблением пищи, а также после посещения туалета. Если нет возможности помыть руки, используйте дезинфицирующие средства», - подчеркивает Киви, отмечая, что следует избегать прикосновений к глазам, носу и рту, если руки не вымыты. Фрукты и овощи следует тщательно мыть перед употреблением.