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Ученые нашли способ стереть плохие воспоминания

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Макет человеческого мозга
Макет человеческого мозга Фото: Unsplash

Способность стирать плохие воспоминания и травмирующие воспоминания могла бы помочь в лечении множества различных психических расстройств, и ученые нашли новый многообещающий подход: ослабление негативных воспоминаний за счет реактивации позитивных, пишет ScienceAlert.

Стирание плохих и травмирующих воспоминаний может помочь в лечении различных психических расстройств. Исследователи нашли перспективный подход, который ослабляет негативные воспоминания, активируя позитивные.

Международная группа исследователей провела эксперимент с 37 участниками, которых попросили ассоциировать случайные слова с негативными образами. Затем исследователи попытались «вмешаться» в половину этих ассоциаций и перепрограммировать негативные воспоминания.

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