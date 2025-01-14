Способность стирать плохие воспоминания и травмирующие воспоминания могла бы помочь в лечении множества различных психических расстройств, и ученые нашли новый многообещающий подход: ослабление негативных воспоминаний за счет реактивации позитивных, пишет ScienceAlert.
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Ученые нашли способ стереть плохие воспоминания
Стирание плохих и травмирующих воспоминаний может помочь в лечении различных психических расстройств. Исследователи нашли перспективный подход, который ослабляет негативные воспоминания, активируя позитивные.