Ученые нашли способ стереть плохие воспоминания

Стирание плохих и травмирующих воспоминаний может помочь в лечении различных психических расстройств. Исследователи нашли перспективный подход, который ослабляет негативные воспоминания, активируя позитивные.

Международная группа исследователей провела эксперимент с 37 участниками, которых попросили ассоциировать случайные слова с негативными образами. Затем исследователи попытались «вмешаться» в половину этих ассоциаций и перепрограммировать негативные воспоминания.