Специализированные медсестры смогут назначать необходимые анализы и обследования

В переходный период медсестры без подготовки специализированного уровня смогут продолжать предоставлять услуги, при условии, что они приобретут квалификацию III уровня специализированной медсестры к 2027 году. Более длительный период перехода дает возможность всем медсестрам обдумать карьерные планы и получить необходимое образование.

Кроме того, специализированные медсестры играют роль партнеров по развитию для своих коллег, оказывая поддержку в обучении и наставничестве.

Стареющее население увеличивает потребность в медицинских услугах, и здесь специализированные медсестры выступают ключевыми фигурами.

«Наша цель - создать условия, при которых карьерные возможности медсестер будут четко определены, а компетенции специализированных медсестер максимально востребованы. Обучение и работа в качестве специализированной медсестры - это инвестиция, которая окупается как для пациентов, так и для системы здравоохранения и самих медсестер», - подчеркнула Каннус.

Постановление вступит в силу в общем порядке, однако изменения в требованиях к школьному здравоохранению начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Изменения затронут всех работающих в Эстонии медсестер, а также будущих специалистов, находящихся на стадии обучения. По данным информационной системы организации здравоохранения, в 2023 году в системе здравоохранения Эстонии работали 9103 медсестры.