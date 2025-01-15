В Министерстве социальных дел утвердили постановление, которое объединяет требования пяти действовавших ранее постановлений о самостоятельной сестринской помощи в единый документ. Изменение приведет к более четким правилам: унифицирует понимание сестринской помощи, услуг медсестер и специализированных медсестер, снизит административную нагрузку и улучшит качество сестринских услуг.
Специализированные медсестры смогут назначать необходимые анализы и обследования
Министр здравоохранения Рийна Сиккут подчеркнула, что роль медсестер в нашей системе здравоохранения, а также в консультировании и оказании помощи пациентам, становится все более значимой.
«Теперь мы создаем более четкое регулирование, сокращаем бюрократию и административную нагрузку, а также впервые официально фиксируем права специализированных медсестер, что позволит предоставлять людям необходимую помощь быстрее и гибче», - отметила Сиккут.
Президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус объяснила, что специализированные медсестры получат право проводить первичную оценку состояния здоровья, назначать необходимые анализы и обследования, координировать маршруты лечения пациентов в сотрудничестве с другими специалистами, включая проведение электронных консультаций, а также в определенных случаях продлевать рецепты.
«Именно это поможет снизить нагрузку на врачей, сократить очереди на лечение и предложить людям более гибкие возможности лечения и профилактики», - заявила Каннус.
Ключевыми изменениями стали исключение из постановлений детального описания услуг, что позволит медсестрам использовать свои компетенции в зависимости от потребностей пациентов, особенностей услуги и профессиональных рекомендаций. Также определены понятие и роль специализированной медсестры.
Специализированная медсестра - это медсестра, прошедшая специальное обучение и обладающая глубокими знаниями в своей области, например, в психическом здоровье, клинической, интенсивной или общественной сестринской помощи.
Система сестринской помощи направлена на движение к большей профессиональной ответственности и эффективной помощи пациентам, что предполагает, что с 2032 года самостоятельную сестринскую помощь смогут оказывать только специализированные медсестры.
В переходный период медсестры без подготовки специализированного уровня смогут продолжать предоставлять услуги, при условии, что они приобретут квалификацию III уровня специализированной медсестры к 2027 году. Более длительный период перехода дает возможность всем медсестрам обдумать карьерные планы и получить необходимое образование.
Кроме того, специализированные медсестры играют роль партнеров по развитию для своих коллег, оказывая поддержку в обучении и наставничестве.
Стареющее население увеличивает потребность в медицинских услугах, и здесь специализированные медсестры выступают ключевыми фигурами.
«Наша цель - создать условия, при которых карьерные возможности медсестер будут четко определены, а компетенции специализированных медсестер максимально востребованы. Обучение и работа в качестве специализированной медсестры - это инвестиция, которая окупается как для пациентов, так и для системы здравоохранения и самих медсестер», - подчеркнула Каннус.
Постановление вступит в силу в общем порядке, однако изменения в требованиях к школьному здравоохранению начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
Изменения затронут всех работающих в Эстонии медсестер, а также будущих специалистов, находящихся на стадии обучения. По данным информационной системы организации здравоохранения, в 2023 году в системе здравоохранения Эстонии работали 9103 медсестры.