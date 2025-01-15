Ученые выявили опасность: как температура воздуха дома влияет на пожилых

Новое исследование выявило значительную связь между температурой воздуха в помещении и когнитивными способностями пожилых людей, подчеркнув, как изменения температуры могут повышать риски для когнитивного здоровья. В Институте исследований старения Хинды и Артура Маркуса установили, что пожилые люди лучше всего концентрировались при температуре воздуха дома в пределах 20-24˚C. Отклонение от этого диапазона удваивало вероятность проблем с вниманием, сообщает Medical Xpress.

В исследовании на протяжении года наблюдали за температурой в домах 47 человек старше 65 лет и их собственными оценками трудностей с вниманием. Результаты, опубликованные в Journal of Gerontology: Medical Sciences, показали, что текущие климатические условия представляют угрозу когнитивному здоровью пожилых людей, особенно среди тех, кто имеет низкий доход и не может регулировать температуру в своих домах.

Ведущий автор исследования Амир Баниассади отметил, что влияние таких факторов окружающей среды, как температура воздуха, на когнитивное здоровье стареющего населения требует большего внимания.

Это исследование дополняет предыдущие выводы, показывающие, что последствия климатических изменений выходят за рамки физического здоровья, затрагивая также когнитивное функционирование. Среди возможных решений были названы технологии умного дома, повышение энергоэффективности и улучшение доступности систем охлаждения.