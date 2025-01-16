Врач предупреждает: людям с аллергией следует отказаться от растворимого кофе

Кофе - любимый напиток миллионов людей по всему миру. Кто-то пьет его только в кафе, другие покупают кофейные зерна для домашнего использования, а у некоторых на все это просто нет времени. Поэтому они предпочитают растворимый или предварительно молотый кофе.

В процессе сбора, обработки и помола кофейных зерен практически невозможно полностью устранить загрязнения, например, насекомых, которые могут контактировать с зернами на поле, на складе или на производственном предприятии.

Сообщается, что в тропических и субтропических регионах, где кофе преимущественно выращивается и перерабатывается, тараканы являются довольно распространенным явлением.

Согласно оценке Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), до 10% каждого мешка кофейных зерен могут быть загрязнены частицами насекомых, включая тараканов.

Безопасно или нет?

«Хотя мысль о насекомых в кофе может быть неприятной, важно понимать, что их количество крайне мало и не представляет опасности для здоровья», - говорит американский врач Сермед Мезхер. Однако он предупреждает об одном важном аспекте, особенно для людей с аллергией на морепродукты: у них может возникнуть аллергическая реакция на белок тропомиозин, который содержится как в морепродуктах, так и в тараканах.

Факт того, что насекомые попадают в кофе, сам по себе не является чем-то необычным, так как это не опасно для человека, сообщает NowThis Food. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов допускает наличие определенного количества насекомых и их частей в продуктах питания, поскольку это неизбежно.

Поедание насекомых тоже не является чем-то странным, ведь в мире достаточно мест, где это принято как часть обычного рациона. Насекомых считают пищей будущего, так как они являются более устойчивым источником белка по сравнению с мясом животных.