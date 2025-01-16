TAI опубликовал рекомендации по питанию, физической активности и режиму сна

«Справочник рекомендаций предназначен в первую очередь для диетологов, терапевтов, врачей, медсестер, а также работников образования, научной сферы и политиков, занимающихся разработкой стратегий», - отметила эксперт отдела питания и физической активности TAI и руководитель рабочей группы по обновлению рекомендаций Тагли Питси.

«Но, конечно, ознакомиться с ним могут и все остальные. Почему бы не начать год с постепенных изменений в своем рационе», - добавила она.

Среди обновлений в рекомендациях по питанию - незначительное повышение верхнего предела потребления жиров и снижение нижнего предела потребления углеводов. В отличие от предыдущих рекомендаций, для овощей, фруктов и ягод теперь устанавливается минимальный уровень потребления, вместо указания диапазона. Отдельно добавлена рекомендация по употреблению бобовых.

Совет ограничить потребление мясных продуктов остаётся актуальным. При выборе таких продуктов рекомендуется отдавать предпочтение изделиям с высоким содержанием мяса, низким уровнем насыщенных жиров и соли. Эти же принципы применимы и к рыбным продуктам.

Молочные продукты рекомендуется выбирать без добавленного сахара. Детям младше двух лет не следует давать продукты с добавлением сахара, включая конфеты и сладкие напитки. Для детей в возрасте от трех до шести лет допустимо употребление не более двух шоколадных конфет или одного сырка в день, при условии, что они не едят другие сладости или подслащенные молочные продукты.

Впервые представлены рекомендации по учету растительных альтернатив молочным и мясным продуктам в рационе.

Среди рекомендаций по физической активности подчеркивается важность сокращения времени, проводимого в сидячем положении. Для детей младше двух лет рекомендуется полностью избегать экранного времени. Людям старше 55 лет в случае необходимости советуют до 30 минут дневного сна.

Рекомендации по питанию на 2024 год, разработанные рабочей группой Северных стран, едины для всех Северных и Балтийских государств. При их адаптации для Эстонии учитывались пищевые привычки населения, доступность продуктов и принципы экологической устойчивости. Ознакомиться с полным текстом можно на сайте Института развития здоровья (TAI).