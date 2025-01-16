В Техасе у человека выявили штамм птичьего гриппа с мутациями, которые позволяют вирусу легче размножаться в клетках человека и вызывать более тяжелую болезнь у мышей, чем штамм, найденный у крупного рогатого скота. Об этом говорится в исследовании ученых медицинского центра Техасского университета.
УЧЕНЫЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ ⟩ Мутации птичьего гриппа делают его опаснее для людей
Исследование подтверждает, что штаммы птичьего гриппа H5N1 обладают способностью быстро мутировать в новых организмах-хозяевах, сообщает медицинский центр.
H5N1, который встречается у диких птиц и смертельно опасен для кур, начал распространяться на млекопитающих. Весной 2024 года в США впервые было зафиксировано заражение молочного скота. К началу 2025 года вспышка охватила стада в нескольких штатах и заразила десятки людей, преимущественно работников ферм.
У большинства инфицированных заболевание протекало в легкой форме, сопровождаясь, например, конъюнктивитом. Вирус пока не передается от человека к человеку. Первый смертельный случай от H5N1 в США зарегистрирован в январе 2025 года после контакта с зараженными курами.
«Вирус имеет потенциал для развития, и вскоре может начать передаваться между людьми, что станет серьезной угрозой», - заявил профессор Луис Мартинес-Собридо, возглавляющий лабораторию по изучению гриппозных вирусов. Его команда разработала специализированные инструменты и модели для тестирования профилактических вакцин и противовирусных препаратов.
Сравнение штаммов у человека и крупного рогатого скота
В недавнем исследовании ученые сравнили штаммы H5N1, выделенные у человека и молочного скота в Техасе.
«Человеческий штамм содержал девять мутаций, которых не было в штамме, выделенном у крупного рогатого скота. Это говорит о том, что эти мутации появились после заражения человека», - объяснил доктор Мартинес-Собридо.
Эксперименты на мышах показали, что человеческий штамм размножался быстрее, вызывал более тяжелое заболевание и накапливался в больших количествах в тканях мозга по сравнению с животным штаммом. Также ученые протестировали противовирусные препараты, одобренные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы оценить их эффективность против обоих штаммов.
Противовирусные препараты имеют ключевое значение в случае пандемии, которая может начаться до появления широко доступных вакцин. Это особенно важно, поскольку у людей нет иммунитета к H5N1, а сезонные вакцины от гриппа обеспечивают лишь минимальную защиту.
Следующие шаги и рекомендации
Техасские ученые продолжают исследовать мутации штамма H5N1, выделенного у человека, чтобы определить, какие из них усиливают способность вируса распространяться и вызывают более тяжелое течение болезни. Кроме того, они исследуют, почему H5N1 способен заражать столь широкий круг млекопитающих, почему у крупного рогатого скота он вызывает лёгкое заболевание, но смертелен для кошек, и почему заражение от скота менее опасно для человека, чем от птиц.
Ведущий автор исследования доктор Ахмед Мостафа Эльсаед и его коллеги в статье, опубликованной в журнале mBio, подчеркивают важность защиты как животных, так и людей.
«Устранение птичьего гриппа у молочного скота должно быть приоритетом, чтобы уменьшить риск мутаций и дальнейшего распространения вируса на людей и другие виды», - отметил Эльсаед. По его словам, уже сейчас необходимо внедрить меры, такие как тщательная дезинфекция доильного оборудования и более строгие карантинные правила, которые помогут быстрее ликвидировать вирус среди крупного рогатого скота.