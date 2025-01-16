УЧЕНЫЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ Мутации птичьего гриппа делают его опаснее для людей

Исследование подтверждает, что штаммы птичьего гриппа H5N1 обладают способностью быстро мутировать в новых организмах-хозяевах, сообщает медицинский центр.

H5N1, который встречается у диких птиц и смертельно опасен для кур, начал распространяться на млекопитающих. Весной 2024 года в США впервые было зафиксировано заражение молочного скота. К началу 2025 года вспышка охватила стада в нескольких штатах и заразила десятки людей, преимущественно работников ферм.

У большинства инфицированных заболевание протекало в легкой форме, сопровождаясь, например, конъюнктивитом. Вирус пока не передается от человека к человеку. Первый смертельный случай от H5N1 в США зарегистрирован в январе 2025 года после контакта с зараженными курами.

«Вирус имеет потенциал для развития, и вскоре может начать передаваться между людьми, что станет серьезной угрозой», - заявил профессор Луис Мартинес-Собридо, возглавляющий лабораторию по изучению гриппозных вирусов. Его команда разработала специализированные инструменты и модели для тестирования профилактических вакцин и противовирусных препаратов.

Сравнение штаммов у человека и крупного рогатого скота

В недавнем исследовании ученые сравнили штаммы H5N1, выделенные у человека и молочного скота в Техасе.

«Человеческий штамм содержал девять мутаций, которых не было в штамме, выделенном у крупного рогатого скота. Это говорит о том, что эти мутации появились после заражения человека», - объяснил доктор Мартинес-Собридо.