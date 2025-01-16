Заболевание коклюшем среди детей может привести к вспышке, состояние одного ребенка критическое

С середины 2023 года заболеваемость коклюшем выросла и в Эстонии, и в Европе в целом, уже зарегистрированы вспышки заболевания. В Детскую клинику Клиникума Тартуского университета этой осенью и зимой поступило значительно больше детей, заболевших коклюшем, чем раньше. Все они не были привиты от коклюша, сообщила руководитель отделения острых инфекций Детской клиники Пийя Йыги. «И сейчас в клинике в тяжелом состоянии находится малыш с коклюшем», - добавила она.