В Детской клинике Клиникума Тартуского университета на этой неделе помощь потребовалась троим детям, заболевшим коклюшем. Как отмечают врачи отделения острых инфекций, частые случаи коклюша могут спровоцировать вспышку заболевания.
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Заболевание коклюшем среди детей может привести к вспышке, состояние одного ребенка критическое
С середины 2023 года заболеваемость коклюшем выросла и в Эстонии, и в Европе в целом, уже зарегистрированы вспышки заболевания. В Детскую клинику Клиникума Тартуского университета этой осенью и зимой поступило значительно больше детей, заболевших коклюшем, чем раньше. Все они не были привиты от коклюша, сообщила руководитель отделения острых инфекций Детской клиники Пийя Йыги. «И сейчас в клинике в тяжелом состоянии находится малыш с коклюшем», - добавила она.