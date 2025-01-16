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Заболевание коклюшем среди детей может привести к вспышке, состояние одного ребенка критическое

Перевод: Ева Ойжинская
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Только на этой неделе в Детскую больницу Клиникума Тартуского университета с коклюшем поступили три ребенка, к сожалению, состояние одного из них тяжелое.
Только на этой неделе в Детскую больницу Клиникума Тартуского университета с коклюшем поступили три ребенка, к сожалению, состояние одного из них тяжелое. Фото: Kristjan Teedema

В Детской клинике Клиникума Тартуского университета на этой неделе помощь потребовалась троим детям, заболевшим коклюшем. Как отмечают врачи отделения острых инфекций, частые случаи коклюша могут спровоцировать вспышку заболевания.

С середины 2023 года заболеваемость коклюшем выросла и в Эстонии, и в Европе в целом, уже зарегистрированы вспышки заболевания. В Детскую клинику Клиникума Тартуского университета этой осенью и зимой поступило значительно больше детей, заболевших коклюшем, чем раньше. Все они не были привиты от коклюша, сообщила руководитель отделения острых инфекций Детской клиники Пийя Йыги. «И сейчас в клинике в тяжелом состоянии находится малыш с коклюшем», - добавила она.

Руководитель отделения острых инфекций Детской клиники Клиникума Тартуского университета Пийя Йыги.
Руководитель отделения острых инфекций Детской клиники Клиникума Тартуского университета Пийя Йыги. Фото: Клиникум Тартуского университета
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