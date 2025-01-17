Сегодня Грипп набирает обороты: в Таллинне можно вакцинироваться без предварительной записи

По данным Департамента здоровья, заболеваемость гриппом выросла на 39 процентов по сравнению с первой неделей января и распространение вируса набирает обороты. Число госпитализаций увеличилось на 41 процент и при этом более половины госпитализированных пациентов - это люди в возрасте 65 лет и старше.

В регионе Харьюмаа доля вакцинированных в группе людей в возрасте 60+, подверженных высокому риску заражения вирусом гриппа и серьезного заболевания, составляет сейчас только 20 процентов. В группе риска детей доля вакцинированных составляет 15 процентов. В Таллинне эти показатели составляют соответственно 19% и 14%.

«Больше всего в защите от гриппа нуждаются группы риска - дети в возрасте от шести месяцев до семи лет, беременные женщины, люди в возрасте старше 60 лет, а также несовершеннолетние, у которых повышен риск возникновения осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья», - напоминает руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Яэ.

Вакцинация бесплатна для людей из групп риска по гриппу. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцинация от гриппа стоит до 30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.