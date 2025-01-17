Департамент: полностью риск занесения ящура в Эстонию исключить нельзя

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента продовольствия и сельского хозяйства Олева Калда, Эстония пока сохраняет статус свободной от ящура страны.

«Департаменту официально передан статус страны, свободной от ящура, что означает, что у нас не было вспышек этого заболевания. Департамент ведет регулярный надзор за безопасностью в этом отношении и, кроме того, владелец или другое лицо, работающее с животными, обязаны уведомлять наш департамент о любых подозрениях на заболевание животных», - рассказал он BNS.

По словам Калда, важно, чтобы животноводы соблюдали требования биобезопасности, чтобы предотвратить занесение или дальнейшее распространение болезни. «Компетентные органы Германии приняли все меры для предотвращения распространения болезни. Например, в карантинном районе был закрыт зоопарк, приостановлены мероприятия, связанные с животными», - описал Калда.

Германия следит за здоровьем как диких, так и сельскохозяйственных животных в зоне заражения. Немецкие компетентные органы проверили все контактные хозяйства и всех подозрительных животных.

«Не далее как в четверг возникло подозрение, что на соседней ферме могла заболеть коза, но лабораторные тесты не подтвердили наличие болезни. Все остальные тесты также не дали результатов. Кроме того, охота в этом районе запрещена и разрешена только в целях выявления заболевания. На данный момент нашим немецким коллегам вместе с животноводами удалось взять ситуацию под контроль и, вероятно, это единичный случай», - отметил Калда.

Калда заверил, что департамент следит за ситуацией и будет сообщать о наиболее важных событиях на своем веб-сайте. Государственный центр лабораторных исследований и оценки рисков также подтвердил, что Эстония готова к диагностике ящура.