Ученые утверждают, что они выявили ключевой фактор развития депрессии

Предыдущие исследования показали связь между одиночеством, повторением негативных мыслей (руминацией) и депрессией. Под руминацией понимаются повторяющиеся и навязчивые негативные мысли и чувства, а под одиночеством - разрыв между желаемыми и реальными социальными отношениями.

Профессор Татия М.К. Ли, директор Национальной лаборатории мозга и когнитивных наук при Университете Гонконга, и ее исследовательская группа проанализировали, как руминация опосредует связь между одиночеством и депрессией. Их исследование под названием «Влияние руминации на связь между одиночеством и депрессией: сетевой анализ» было недавно опубликовано в журнале Nature Mental Health.

В исследовании приняли участие 900 взрослых жителей Гонконга, Гуанчжоу и Фучжоу во время пандемии коронавируса в 2021-2023 годах. Команда использовала сетевой анализ, чтобы изучить, как ассоциации между одиночеством, руминацией и депрессией влияют на общую динамику этих факторов. Результаты показали, что руминация, связанная с чувством одиночества, является значимым фактором в ассоциации между одиночеством и депрессией.

В частности, значимой оказалась связь между конкретной мыслью («Интересно, насколько я одинок») и конкретным чувством одиночества («Как часто вы чувствуете себя одиноким»). По мнению исследователей, эта связь поддерживает сеть «одиночество-депрессия».

Исследователи рекомендуют сосредоточиться на избавлении от навязчивых мыслей, особенно связанных с чувством одиночества, для лечения депрессии. Такие меры могут разрушить сеть, связывающую одиночество, руминацию и депрессию, и уменьшить влияние одиночества на депрессию.