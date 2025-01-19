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Департамент здоровья предупреждает: наблюдается многократное увеличение количества случаев коклюша

Перевод: Павел Соболев
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Эффективной защитой от коклюша является вакцинация.
Эффективной защитой от коклюша является вакцинация. Фото: Mihkel Maripuu

По данным Департамента здоровья, за первые две недели года зарегистрировано 258 случаев коклюша, что в 8,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Эстонские педиатры недавно сообщили о тяжелых случаях коклюша среди непривитых детей в возрасте до года, потребовавших немедленной госпитализации и интенсивной терапии. Департамент здоровья предупреждает, что это крайне серьезное заболевание, которое может унести жизнь непривитого ребенка.

Значительно увеличилась доля детей среди заболевших коклюшем, и дети до 14 лет составляют 48 процентов от общего числа заболевших. Большинство заболевших не привиты от коклюша.

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