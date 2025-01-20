Удивительный фактор, способствует развитию сердечных заболеваний

В исследовании рассматривается межмышечный или внутримышечный жир, который имеет ценность, когда речь идет о говядине, но его влияние на здоровье человека было мало изучено. Это первое комплексное исследование, посвященное изучению влияния мышечного жира на сердечно-сосудистые заболевания.