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Удивительный фактор, способствует развитию сердечных заболеваний

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Внутримышечный жир может вызывать воспаление, нарушение обмена глюкозы и резистентность к инсулину, что, в свою очередь, повреждает кровеносные сосуды, в том числе те, которые снабжают сердце.
Внутримышечный жир может вызывать воспаление, нарушение обмена глюкозы и резистентность к инсулину, что, в свою очередь, повреждает кровеносные сосуды, в том числе те, которые снабжают сердце. Фото: Shutterstock

Люди с жировыми отложениями в мышцах подвержены повышенному риску смерти или госпитализации в связи с сердечным приступом или сердечной недостаточностью, независимо от их индекса массы тела, говорится в исследовании, опубликованном в журнале European Heart.

В исследовании рассматривается межмышечный или внутримышечный жир, который имеет ценность, когда речь идет о говядине, но его влияние на здоровье человека было мало изучено. Это первое комплексное исследование, посвященное изучению влияния мышечного жира на сердечно-сосудистые заболевания.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что индекс массы тела и окружность талии не являются адекватными мерами риска. Они неточно отражают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у всех людей.

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