Люди с жировыми отложениями в мышцах подвержены повышенному риску смерти или госпитализации в связи с сердечным приступом или сердечной недостаточностью, независимо от их индекса массы тела, говорится в исследовании, опубликованном в журнале European Heart.
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Удивительный фактор, способствует развитию сердечных заболеваний
В исследовании рассматривается межмышечный или внутримышечный жир, который имеет ценность, когда речь идет о говядине, но его влияние на здоровье человека было мало изучено. Это первое комплексное исследование, посвященное изучению влияния мышечного жира на сердечно-сосудистые заболевания.