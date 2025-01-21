Часто думают, что болезни, передающиеся половым путем, затрагивают только тех, кто ведет активную и разнообразную половую жизнь. Однако для заражения достаточно одного незащищенного полового контакта, результатом которого может стать многомесячный и изнурительный процесс лечения.
Какое в Эстонии самое распространенное венерическое заболевание и как его избежать?
Своей историей поделилась 29-летняя Биргит, которая весной познакомилась в баре с приятным молодым человеком. Легкий флирт и коктейли плавно переросли в продолжение банкеты и пара отправилась в квартиру девушки, где и провела вместе ночь.
«Все произошло так естественно, и поскольку я принимаю противозачаточные таблетки, я даже не подумала о какой-либо другой защите. Утром, конечно, я сожалела, что поступила так необдуманно», - призналась Биргит.
Через некоторое время после незащищенного полового контакта девушка почувствовала раздражение в интимной зоне. Поначалу она списала это на нарушение pH-баланса, о котором ей недавно сообщили на приеме у гинеколога. Однако, когда состояние ухудшилось, она снова обратилась к врачу. Во время осмотра гинеколог взял мазок для анализа на инфекции, передающиеся половым путем. Несколько дней спустя подозрения подтвердились: Биргит диагностировали микоплазмоз.
Микоплазмоз распространяется и среди женщин, и среди мужчин
Врач лаборатории SYNLAB Пауль Наабер отметил, что микоплазмоз - одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем в Эстонии: «Микоплазмоз представляет собой воспаление мочеполовых путей, вызванное бактерией Mycoplasma genitalium. Оно распространяется и среди мужчин, и среди женщин при незащищенном половом акте и оральном сексе».
При микоплазмозе у заболевшего человека симптомы могут отсутствовать. Однако у женщин он может вызывать увеличение выделений, кровотечения после полового акта и боли в нижней части живота. У мужчин возможны слизистые выделения или болезненное мочеиспускание. Если заболевание не лечить, оно может привести к воспалениям в области малого таза, внематочной беременности и к бесплодию как у женщины, так и у мужчины.
«Микоплазмоз лечится с помощью антибиотиков, в большинстве случаев поддается лечению, но бывают исключения», - сказал Наабер.
Неприятные симптомы и два курса антибиотиков
К сожалению, в случае Биргит первый курс антибиотиков не дал ожидаемого эффекта. «Врач сразу предупредил, что антибиотики могут не подействовать, и действительно, через некоторое время после лечения симптомы - усиленные выделения и дискомфорт - появились снова. Летом это доставляло особенно много неудобств. Мне пришлось несколько недель ждать приема врача и результатов новых анализов», - рассказала девушка.
Анализы показали, что бактерия вернулась, и врач назначил новый, более длительный курс более сильного антибиотика. Для Биргит ситуация осложнилась еще больше, потому что этот препарат был редким и продавался не в каждой аптеке: «Кроме того, когда я прочитала, что некоторые штаммы микоплазмы стали устойчивыми к антибиотикам, меня это напугало: я боялась, что не смогу избавиться от болезни. Врач меня успокоил, сказав, что такое случается очень редко».
Наабер подтвердил, что все чаще в геноме Mycoplasma genitalium выявляются мутации, вызывающие антибиотикорезистентность. Поэтому курсы антибиотиков с использованием препаратов первой линии (макролиды и фторхинолоны) могут не всегда быть эффективными. Это может привести к длительному существованию инфекции, ухудшению симптомов и развитию серьезных осложнений. «Поскольку антибиотикорезистентность является глобальной проблемой, лаборатория SYNLAB при положительных случаях микоплазмоза дополнительно проводит исследование на мутации, вызывающие устойчивость к препаратам, что помогает врачу в назначении лечения», - отметил врач.
Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть
Лучший способ предотвращения различных заболеваний, передающихся половым путем, - это использование презерватива. «Оральный секс - тоже секс, и для него также следует использовать презерватив», - подчеркнул Наабер.
По словам врача, важно регулярно тестироваться на наличие инфекций, чтобы избежать их возможной передачи: «Сегодня можно пройти анонимное тестирование на самые распространенные половые инфекции, используя образец, взятый дома: у мужчин - первую утреннюю мочу, у женщин - мазок из влагалища. Это позволяет избежать ситуации, когда тестирование откладывается из-за стыда или страха перед забором образцов». Кроме того, этот способ позволяет быстро провести тест без необходимости ожидания приема у врача.
Необнаруженные и невылеченные заболевания, передающиеся половым путем, могут привести к длительным неудобствам, а также к серьезным последствиям. «Как микоплазмоз, так и, например, хламидиоз при отсутствии лечения могут вызвать бесплодие и у мужчин, и у женщин. В некоторых случаях отсутствие лечения может у мужчин повлиять на функционирование всей половой системы, а у женщин привести к хроническому воспалению и даже к выкидышу», - пояснил Наабер.
Биргит избавилась от неприятной бактерии после второго курса антибиотиков. Она призналась, что после этого случая стала очень подозрительной и значительно более осторожной: «Почему-то сложилось впечатление, что лечение заболеваний, передающихся половым путем, - это просто: принимаешь несколько таблеток, и все в порядке. Но это не всегда так, и лечение может затянуться на гораздо более долгий срок, чем ожидаешь».
Когда нужно пройти тестирование?
- Если у вас был незащищенный сексуальный контакт (вагинальный, оральный или анальный) без использования презерватива; презерватив порвался или соскользнул.
- Если у вашего сексуального партнера была выявлена инфекция, передающаяся половым путем.
- Если у вас появились такие симптомы, как усиленные или неприятно пахнущие выделения из влагалища, выделения из полового члена, болезненное мочеиспускание, нерегулярные или кровотечения после полового акта, боли внизу живота, боль во время секса, появление пузырьков или других образований в области половых органов.
- Перед тем, как вы решите отказаться от использования презерватива с партнером.
- При планировании беременности.