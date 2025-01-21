Какое в Эстонии самое распространенное венерическое заболевание и как его избежать?

Своей историей поделилась 29-летняя Биргит, которая весной познакомилась в баре с приятным молодым человеком. Легкий флирт и коктейли плавно переросли в продолжение банкеты и пара отправилась в квартиру девушки, где и провела вместе ночь.

«Все произошло так естественно, и поскольку я принимаю противозачаточные таблетки, я даже не подумала о какой-либо другой защите. Утром, конечно, я сожалела, что поступила так необдуманно», - призналась Биргит.

Через некоторое время после незащищенного полового контакта девушка почувствовала раздражение в интимной зоне. Поначалу она списала это на нарушение pH-баланса, о котором ей недавно сообщили на приеме у гинеколога. Однако, когда состояние ухудшилось, она снова обратилась к врачу. Во время осмотра гинеколог взял мазок для анализа на инфекции, передающиеся половым путем. Несколько дней спустя подозрения подтвердились: Биргит диагностировали микоплазмоз.

Микоплазмоз распространяется и среди женщин, и среди мужчин

Врач лаборатории SYNLAB Пауль Наабер отметил, что микоплазмоз - одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем в Эстонии: «Микоплазмоз представляет собой воспаление мочеполовых путей, вызванное бактерией Mycoplasma genitalium. Оно распространяется и среди мужчин, и среди женщин при незащищенном половом акте и оральном сексе».