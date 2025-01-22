В зимние месяцы, когда солнечного света мало, витамин D часто становится предметом разговоров в медицинских центрах и аптеках. Этот жизненно важный витамин не только влияет на состояние наших костей и иммунной системы, но и важен для настроения, уровня энергии и многих функций организма.
Этот витамин защищает от вирусов и усталости
Фармацевт рассказывает о важности витамина D более подробно и даст рекомендации по его приему.
Одна из важнейших ролей витамина D - в метаболизме кальция. Керли Валге-Ребане, фармацевт аптеки Benu, отмечает, что недостаток этого витамина приводит к снижению всасывания кальция в кишечнике, что может вызвать целый ряд проблем со здоровьем - кости становятся тоньше и теряют минеральную плотность, зубы теряют прочность и разрушаются, а функции мышц ухудшаются.
Помимо поддержки иммунной системы, витамин D также участвует в работе сердечной мышцы, нервной ткани, регулировании уровня сахара в крови и выработке инсулина. Он также важен для нормальной свертываемости крови.
«Рецепторы витамина D присутствуют в большинстве тканей и клеток организма, что показывает, насколько многогранна и важна роль этого витамина в организме», - объясняет Валге-Ребане. В общей сложности витамин D регулирует активность не менее 200 генов, влияя на здоровье как тела, так и разума.
Витамин D помогает людям лучше справляться с болезнями
Была обнаружена прямая связь между нормальным уровнем витамина D и силой иммунной системы.
«Этот витамин влияет как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями и аутоиммунными заболеваниями», - говорит Валге-Ребане. Различные исследования показали, что люди с более высоким уровнем витамина D легче переносят грипп, Covid-19 или различные заболевания верхних дыхательных путей.
Витамин D часто называют солнечным витамином D, поскольку наш организм может вырабатывать его под воздействием солнечного света (определенного уровня ультрафиолетового излучения). В Эстонии солнце является источником витамина D в течение трех-четырех месяцев в году.
«С сентября по май интенсивность ультрафиолетового излучения у нас слишком мала, чтобы запустить синтез витамина D в коже. Однако даже летом солнце имеет нужную интенсивность только с 10 утра до 2 часов дня, и то если мы не пользуемся солнцезащитным кремом и не закрываем кожу одеждой», - объясняет фармацевт.
Дефицит витамина D дает сказывается на общем самочувствии
Дефицит витамина D часто является первым признаком общей усталости, утомляемости и снижения защитных сил организма.
«Если у человека слишком низкий уровень витамина D, он часто более восприимчив к различным вирусным заболеваниям и легче заболевает», - говорит Валге-Ребане. Помимо общей усталости, дефицит витамина D часто сопровождается снижением мышечной силы и переносимости физических нагрузок, болезненностью мышц и костей, а также ощущением тяжести в ногах.
«Длительный дефицит витамина D может иметь более серьезные последствия, такие как изменения в костях - например, Х- или О-образные ноги у детей, а также истончение костей и переломы у пожилых людей», - добавляет фармацевт.
Кроме того, дефицит витамина D связан с диабетом в более позднем возрасте, слабой иммунной системой, а также фибромиалгией, ревматоидным артритом, рассеянным склерозом, депрессией, мышечной слабостью и высоким кровяным давлением.
Потребности в витамине D зависят от возраста и образа жизни.
«Для здоровых взрослых, которые проводят достаточно времени на свежем воздухе, рекомендуется ежедневная доза в 600-800 МЕ. Такая же доза рекомендуется детям с 12 лет. Однако для пожилых людей, людей с остеопорозом и некоторых групп риска доза может достигать 2000 МЕ», - объясняет фармацевт.
Валге-Ребане подчеркивает, что, помимо пожилых людей, повышенную потребность в витамине D испытывают люди, редко бывающие под воздействием солнечного света, темнокожие, а также беременные и кормящие матери. Кроме того, люди, употребляющие много алкоголя и находящиеся на строгой вегетарианской диете, а также люди, находящиеся в группе риска по некоторым заболеваниям и принимающие лекарства.
«Особое внимание также следует уделить детям пубертатного возраста, которые быстро растут», - отметила она.
Витамин D, который является жирорастворимым витамином, рекомендуется принимать в виде масляного раствора (капли или спрей) или капсул, при этом его усвоение улучшается при одновременном употреблении жирной пищи.
Как узнать, сколько витамина D необходимо человеку?
По словам фармацевта, правильную дозу витамина D можно определить только по анализу крови.
«Профилактическая доза, например 1000 МЕ или 25 микрограммов в день, показана в осенне-зимний период, но в случае дефицита ее недостаточно. В лучшем случае такая доза может поддержать существующий уровень, но в худшем - уровень витамина D в организме может упасть еще больше», - подчеркивает Вальге-Ребане.
На основании результатов анализа крови и врач, и фармацевт могут порекомендовать правильную дозировку.
«Если результат анализа составляет от 50 до 75 нмоль/л, рекомендуется ежедневное потребление от 1000 до 2000 МЕ витамина D. Если уровень от 25 до 50 нмоль/л, рекомендуемая доза составляет уже 2000 МЕ в день, а если уровень падает ниже 25 нмоль/л, следует употреблять 4000 МЕ в день», - излагает фармацевт конкретные рекомендации.
«В случае дефицита следует принимать более высокие дозы ежедневно в течение как минимум двух-трех месяцев. Затем стоит сдать новый анализ крови, чтобы оценить результаты и при необходимости скорректировать потребление витамина D», - добавляет фармацевт, подчеркивая, что для поддержания правильного баланса необходим регулярный контроль.
Важно следить за дозировками. «Передозировка витамина D, получаемого с пищей и солнечным светом, невозможна, но длительное чрезмерное потребление добавок может привести к побочным эффектам, таким как тошнота, повышение артериального давления и жажда», - предупреждает Валге-Ребане.