Этот витамин защищает от вирусов и усталости

«С сентября по май интенсивность ультрафиолетового излучения у нас слишком мала, чтобы запустить синтез витамина D в коже. Однако даже летом солнце имеет нужную интенсивность только с 10 утра до 2 часов дня, и то если мы не пользуемся солнцезащитным кремом и не закрываем кожу одеждой», - объясняет фармацевт.

Дефицит витамина D дает сказывается на общем самочувствии

Дефицит витамина D часто является первым признаком общей усталости, утомляемости и снижения защитных сил организма.

«Если у человека слишком низкий уровень витамина D, он часто более восприимчив к различным вирусным заболеваниям и легче заболевает», - говорит Валге-Ребане. Помимо общей усталости, дефицит витамина D часто сопровождается снижением мышечной силы и переносимости физических нагрузок, болезненностью мышц и костей, а также ощущением тяжести в ногах.

«Длительный дефицит витамина D может иметь более серьезные последствия, такие как изменения в костях - например, Х- или О-образные ноги у детей, а также истончение костей и переломы у пожилых людей», - добавляет фармацевт.

Кроме того, дефицит витамина D связан с диабетом в более позднем возрасте, слабой иммунной системой, а также фибромиалгией, ревматоидным артритом, рассеянным склерозом, депрессией, мышечной слабостью и высоким кровяным давлением.

Потребности в витамине D зависят от возраста и образа жизни.