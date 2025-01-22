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Депрессия может быть связана с изменениями в кишечнике

Перевод: Валерия Ермакова
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Депрессия - это клинический диагноз.
Депрессия - это клинический диагноз. Фото: Shutterstock

Микробный состав пищеварительного тракта человека, как показывают исследования, влияет на здоровье, включая психическое. Однако лишь недавно ученые начали понимать, какие именно виды бактерий участвуют в развитии заболеваний и как они это делают.

Например, бактерия кишечника Morganella morganii была связана с депрессией, но до сих пор оставалось неясным, способствует ли эта бактерия развитию расстройства, вызывает ли само расстройство изменения в микробном составе кишечника или здесь задействованы другие механизмы.

Ученые из Гарвардской медицинской школы выявили биологический механизм, который подтверждает влияние Morganella morganii на здоровье мозга, и предложили убедительное объяснение этого процесса, сообщает Medical Xpress. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского химического общества.

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