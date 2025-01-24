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В Америке одобрен назальный спрей от депрессии

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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Alicia Windzio

По данным Gizmodo, FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) одобрило препарат на основе кетамина в качестве самостоятельного средства лечения депрессии.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) выдало значительное одобрение назальному спрею Spravato на основе кетамина, что позволяет использовать его в качестве самостоятельного средства лечения тяжелой депрессии, которая не поддается лечению другими вариантами лечения.

Ранее Spravato был одобрен только в качестве дополнительной терапии к пероральным антидепрессантам. Хотя кетамин более известен как рекреационный наркотик, в медицине он используется в качестве анестетика. Препарат Spravato содержит форму кетамина, называемую эскетамин, которая отличается от обычного кетамина, вводимого внутривенно. Согласно последним исследованиям, в некоторых случаях кетамин превосходит по эффективности традиционные препараты. Последнее решение FDA основано на исследовании четвертой фазы, в котором препарат Spravato сравнивался с плацебо.

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