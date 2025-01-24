По данным Gizmodo, FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) одобрило препарат на основе кетамина в качестве самостоятельного средства лечения депрессии.
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В Америке одобрен назальный спрей от депрессии
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) выдало значительное одобрение назальному спрею Spravato на основе кетамина, что позволяет использовать его в качестве самостоятельного средства лечения тяжелой депрессии, которая не поддается лечению другими вариантами лечения.