Появилась новая надежда на лечение редких заболеваний

Ранее многие лаборатории создавали плюрипотентные стволовые клетки, но этот процесс занимал до года и был крайне дорогим. Новый метод позволяет использовать лишь небольшое количество клеток крови пациента для создания индивидуальных высокоэффективных антисмысловых олигонуклеотидов (ASO) всего за 2-3 недели при затратах менее 500 евро на пациента. Антисмысловые олигонуклеотиды представляют собой короткие синтетические одноцепочечные молекулы ДНК, которые могут изменять РНК и восстанавливать или модифицировать экспрессию белков.