Пн, 27.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Подход «ешь меньше, двигайся больше» не помогает сбросить вес. В чем причина?

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Женская фигура. Иллюстративное фото
Женская фигура. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пора опровергнуть идею, которая нам годами навязывается: чтобы иметь стройное и крепкое тело, нужно просто есть меньше и двигаться больше. Ученый Абби Смит-Райан, исследующая метаболизм, питание и спортивные достижения, считает, что такой подход не только устарел, но и может быть вредным.

«Я выросла с убеждением, что нужно есть меньше и тренироваться больше», - поделилась Смит-Райан. Однако многолетние исследования и ее опыт в качестве профессиональной спортсменки показали, что такая стратегия не способствует достижению целей, связанных с внешним видом тела. На самом деле, организму постоянно необходимы питательные вещества. Долгие перерывы между приемами пищи замедляют обмен веществ и физическое развитие.

По словам Смит-Райан, крайне важно питаться до и после тренировки, чтобы поддержать уровень энергии, восстановление и рост мышц. Исследования показывают, что даже небольшое количество белка перед тренировкой - всего 90 калорий - значительно полезнее, чем тренировка на голодный желудок. Поэтому забудьте о тренировках на голодный желудок, ведь в таком случае мышцы не будут развиваться так интенсивно, а восстановление затянется. «Тренируйтесь умнее и правильно питайтесь», - подчеркнула Смит-Райан.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх