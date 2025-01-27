Подход «ешь меньше, двигайся больше» не помогает сбросить вес. В чем причина?

Пора опровергнуть идею, которая нам годами навязывается: чтобы иметь стройное и крепкое тело, нужно просто есть меньше и двигаться больше. Ученый Абби Смит-Райан, исследующая метаболизм, питание и спортивные достижения, считает, что такой подход не только устарел, но и может быть вредным.