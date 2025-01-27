Пора опровергнуть идею, которая нам годами навязывается: чтобы иметь стройное и крепкое тело, нужно просто есть меньше и двигаться больше. Ученый Абби Смит-Райан, исследующая метаболизм, питание и спортивные достижения, считает, что такой подход не только устарел, но и может быть вредным.
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Подход «ешь меньше, двигайся больше» не помогает сбросить вес. В чем причина?
«Я выросла с убеждением, что нужно есть меньше и тренироваться больше», - поделилась Смит-Райан. Однако многолетние исследования и ее опыт в качестве профессиональной спортсменки показали, что такая стратегия не способствует достижению целей, связанных с внешним видом тела. На самом деле, организму постоянно необходимы питательные вещества. Долгие перерывы между приемами пищи замедляют обмен веществ и физическое развитие.