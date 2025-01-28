На многих работах может показаться, что в рабочем дне недостаточно часов, но новое исследование указывает на два эффективных способа борьбы с усталостью: регулярные микроперерывы и поддержка со стороны руководителя.
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Эти два совета помогут снизить усталость на работе
Небольшие перерывы и поддержка со стороны руководителя снижают усталость в конце дня, улучшают качество сна и повышают уровень энергии на следующий день, говорится в исследовании американских ученых, сообщает Science Alert.