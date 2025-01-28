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Эти два совета помогут снизить усталость на работе

Перевод: Дмитрий Рая
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Усталость можно снять, делая небольшие перерывы.
Усталость можно снять, делая небольшие перерывы. Фото: Shutterstock

На многих работах может показаться, что в рабочем дне недостаточно часов, но новое исследование указывает на два эффективных способа борьбы с усталостью: регулярные микроперерывы и поддержка со стороны руководителя.

Небольшие перерывы и поддержка со стороны руководителя снижают усталость в конце дня, улучшают качество сна и повышают уровень энергии на следующий день, говорится в исследовании американских ученых, сообщает Science Alert.

Наибольший эффект достигается при совместном использовании этих методов, особенно в периоды стресса и суеты.

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