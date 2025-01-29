Головокружение может возникать по неожиданной причине

Healthline описывает различные возможные причины. Если симптомы серьезные или постоянные, вам следует обратиться за медицинской помощью.

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью в случае: обмороке или потере сознания;

боль в груди, затрудненное дыхание;

внезапное изменение зрения или слуха;

носовое кровотечение;

длительное головокружение, головная боль, не поддающаяся обезболивающим средствам;

слабость или онемение одной стороны тела;

невнятная речь, потеря равновесия.

Возможные причины и лечение

Синусит - воспаление носовых пазух, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы синусита - давление в пазухах, густые выделения из носа, заложенность носа, кашель, усталость.

Легкие случаи можно лечить дома, соблюдая постельный режим и потребляя жидкость. При длительных инфекциях могут потребоваться антибиотики.

Головные боли - могут быть вызваны стрессом, неправильной осанкой или обезвоживанием. Лечение включает в себя отдых, обезболивающие средства и избегание стрессовых факторов (например, алкоголя, яркого света).

Тиннитус - постоянный звон или гул в ушах, который может быть вызван потерей слуха или некоторыми видами головной боли. Помочь может фоновый шум (например, вентилятор) и борьба со стрессом. В более тяжелых случаях могут помочь антидепрессанты или слуховые аппараты.

Звон в ушах также может быть вызван, например, очень высоким кровяным давлением.

Вертиго - дисбаланс, который может быть вызван расстройством внутреннего уха. Помочь могут домашние упражнения и лекарства, например, антигистаминные препараты.