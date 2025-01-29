Головокружение, звон в ушах, боль или давление в голове могут быть симптомами ряда заболеваний, некоторые из которых могут быть серьезными, хотя большинство из них таковыми не являются.
Головокружение может возникать по неожиданной причине
Healthline описывает различные возможные причины. Если симптомы серьезные или постоянные, вам следует обратиться за медицинской помощью.
Следует немедленно обратиться за медицинской помощью в случае:
- обмороке или потере сознания;
- боль в груди, затрудненное дыхание;
- внезапное изменение зрения или слуха;
- носовое кровотечение;
- длительное головокружение, головная боль, не поддающаяся обезболивающим средствам;
- слабость или онемение одной стороны тела;
- невнятная речь, потеря равновесия.
Возможные причины и лечение
Синусит - воспаление носовых пазух, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы синусита - давление в пазухах, густые выделения из носа, заложенность носа, кашель, усталость.
Легкие случаи можно лечить дома, соблюдая постельный режим и потребляя жидкость. При длительных инфекциях могут потребоваться антибиотики.
Головные боли - могут быть вызваны стрессом, неправильной осанкой или обезвоживанием. Лечение включает в себя отдых, обезболивающие средства и избегание стрессовых факторов (например, алкоголя, яркого света).
Тиннитус - постоянный звон или гул в ушах, который может быть вызван потерей слуха или некоторыми видами головной боли. Помочь может фоновый шум (например, вентилятор) и борьба со стрессом. В более тяжелых случаях могут помочь антидепрессанты или слуховые аппараты.
Звон в ушах также может быть вызван, например, очень высоким кровяным давлением.
Вертиго - дисбаланс, который может быть вызван расстройством внутреннего уха. Помочь могут домашние упражнения и лекарства, например, антигистаминные препараты.
Вестибулярная мигрень - мигреневая головная боль с головокружением и чувствительностью к свету. Лечение включает в себя избегание провоцирующих факторов, управление стрессом и медикаментозное лечение (например, бета-блокаторы, триптаны).
Болезнь Меньера - головокружение и шум в ушах, вызванные изменением уровня жидкости во внутреннем ухе. Лечение может включать ограничение соли и сахара и прием мочегонных средств.
Болезнь Грейвса (Диффузный токсический зоб) - аутоиммунное заболевание, которое поражает щитовидную железу и может вызывать давление за глазами. Лечение заключается в приеме препаратов щитовидной железы или йода.
Сотрясение мозга - возникает в результате травмы головы и требует медицинского наблюдения. Лечение включает в себя отдых и избегание раздражителей (например, яркого света, шума).
Невринома слухового нерва - доброкачественная опухоль головного мозга, которая может влиять на слух и равновесие, оказывая давление на нервы. При необходимости применяют лучевую терапию или хирургическое вмешательство.
Ишемический инсульт - нарушение кровоснабжения головного мозга, требующее неотложной медицинской помощи. Лечение включает прием препаратов, разжижающих кровь, а затем изменение образа жизни (например, контроль артериального давления, отказ от курения).
Аневризма - слабое место в стенке кровеносного сосуда, которое может разорваться и вызвать опасное внутримозговое кровотечение. Требуется срочное медицинское вмешательство.
Рак мозга - редкое, но может быть серьезным заболеванием. Лечение зависит от типа опухоли и может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию или лучевую терапию.
Может ли это быть COVID-19?
Хотя COVID-19 встречается редко, он может вызывать сильные головные боли и другие симптомы, такие как потеря обоняния или вкуса. Если вы подозреваете у себя COVID-19, стоит сдать анализы и следовать рекомендациям по самоизоляции.
Если вы часто испытываете головокружение, звон в ушах или головную боль, понаблюдайте за симптомами и обратитесь к врачу. В случае тяжелых внезапных симптомов необходимо срочно обратиться в отделение неотложной помощи.