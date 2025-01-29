Фармацевт объясняет, как биодобавки могут влиять на действие лекарств

Прием зверобоя требует особой осторожности, так как он может снижать эффективность гормональных контрацептивов (противозачаточных таблеток). «Зверобой, который поддерживает эмоциональное равновесие, также влияет на действие антидепрессантов и препаратов для разжижения крови», - отметила Нелис. Перед приемом добавок с этим растением она рекомендует проконсультироваться с фармацевтом.

Как принимать витамины и БАДы?

При сочетании БАДов важно учитывать время и способ приема, так как это влияет на их усвоение. «Жирорастворимые витамины (A, D, E, K, Q10) следует принимать во время еды, поскольку содержащиеся в пище жиры способствуют их усвоению. Водорастворимые витамины (C, группа B) лучше всего пить утром натощак или во время приема пищи. Железо не стоит принимать одновременно с чаем или кофе - следует выдерживать перерыв в несколько часов, так как кофеин и танины мешают его всасыванию. Пробиотики рекомендуется употреблять натощак утром или перед сном, чтобы снизить влияние желудочного сока на полезные бактерии. Глюкозамин следует принимать только во время еды, чтобы избежать возможных проблем с пищеварением», - объясняет Нелис.