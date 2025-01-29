Биологически активные добавки (БАД) могут поддерживать здоровье и восполнять нехватку витаминов и минералов, но их неправильное сочетание или способ приема могут снизить эффективность и даже привести к нежелательным последствиям.
Фармацевт объясняет, как биодобавки могут влиять на действие лекарств
При одновременном приеме нескольких добавок или лекарств важно учитывать их возможные взаимодействия. Например, некоторые БАДы могут влиять на действие препаратов для разжижения крови, седативных средств и гормональных медикаментов.
Хотя прием БАДов может казаться безопасным, на самом деле их правильное использование требует знаний.
«Правильное время приема, дозировка и сочетание с другими добавками и лекарствами помогают избежать побочных эффектов. Если человек принимает медикаменты, я всегда рекомендую консультироваться с фармацевтом или врачом перед выбором БАДов, чтобы избежать возможных нежелательных взаимодействий», - пояснила фармацевт Герда Нелис из Südameapteek.
Прием биодобавок может влиять на действие препаратов для разжижения крови, седативных и гормональных средств
Одним из наиболее обсуждаемых взаимодействий является сочетание омега-3 жирных кислот и антикоагулянтов. Поскольку и те, и другие влияют на свертываемость крови, их совместное применение требует осторожности.
«Лучше отдавать предпочтение природным источникам омега-3, например рыбе, поскольку они обладают меньшим риском. Оптимальный баланс зависит от индивидуального состояния здоровья», - отметила Нелис, добавив, что с осторожностью следует принимать и добавки с витамином E, который также влияет на свертываемость крови.
Все большую популярность набирают биодобавки для поддержки нервной системы, однако при их приеме также следует учитывать возможные взаимодействия. Например, гинкго билоба, который часто используется для улучшения внимания и памяти, взаимодействует со многими лекарствами, особенно с теми, которые влияют на свертываемость крови, ферменты печени или нейротрансмиттеры.
Таким образом, по словам Нелис, эта добавка может как усиливать, так и ослаблять действие антидепрессантов или антипсихотических препаратов.
«Также обладающие успокаивающим эффектом валериана и мелисса при одновременном приеме с седативными препаратами могут вызывать чрезмерную сонливость, что делает опасным, к примеру, вождение автомобиля. Поэтому следует следить за своим самочувствием и при необходимости корректировать дозировки», - сказала Нелис.
Прием зверобоя требует особой осторожности, так как он может снижать эффективность гормональных контрацептивов (противозачаточных таблеток). «Зверобой, который поддерживает эмоциональное равновесие, также влияет на действие антидепрессантов и препаратов для разжижения крови», - отметила Нелис. Перед приемом добавок с этим растением она рекомендует проконсультироваться с фармацевтом.
Как принимать витамины и БАДы?
При сочетании БАДов важно учитывать время и способ приема, так как это влияет на их усвоение. «Жирорастворимые витамины (A, D, E, K, Q10) следует принимать во время еды, поскольку содержащиеся в пище жиры способствуют их усвоению. Водорастворимые витамины (C, группа B) лучше всего пить утром натощак или во время приема пищи. Железо не стоит принимать одновременно с чаем или кофе - следует выдерживать перерыв в несколько часов, так как кофеин и танины мешают его всасыванию. Пробиотики рекомендуется употреблять натощак утром или перед сном, чтобы снизить влияние желудочного сока на полезные бактерии. Глюкозамин следует принимать только во время еды, чтобы избежать возможных проблем с пищеварением», - объясняет Нелис.
Сочетание БАДов и алкоголя
Совместный прием биодобавок и алкоголя требует осторожности, поскольку может вызывать неожиданные побочные эффекты.
«Алкоголь создает нагрузку на печень - орган, который играет ключевую роль в переработке многих добавок, включая витамины и минералы. Если одновременно употреблять алкоголь и витамин A, витамин D или железо, это может усилить нагрузку на печень и повысить риск токсичности. Кроме того, алкоголь снижает усвоение некоторых витаминов и минералов, таких как витамины группы B и витамин C, поскольку ускоряет их выведение из организма», - пояснила Нелис.
Магний и цинк в сочетании с алкоголем могут вызвать расстройства пищеварения, в том числе диарею. Мелатонин, который применяется для улучшения сна, в сочетании с алкоголем может снижать его эффективность или, наоборот, вызывать чрезмерную сонливость и спутанность сознания.
Так как существует множество взаимодействий между различными добавками и алкоголем, перед их приемом Нелис призвала консультироваться с фармацевтом или врачом.
«Если пациент заранее расскажет в аптеке, какие добавки и лекарства он уже принимает, фармацевт сможет дать точные рекомендации, чтобы избежать нежелательных эффектов. Консультацию можно получить не только лично, но и по горячей линии аптек, где работают опытные специалисты», - добавила Нелис.