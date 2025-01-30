Когда говорят о деменции, на первый план обычно выходит болезнь Альцгеймера. Однако теперь исследователи бьют тревогу по поводу LATE - малоизвестного состояния потери памяти, которое очень похоже на болезнь Альцгеймера, но требует своего собственного внимания.
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Новая форма деменции, которую часто путают с болезнью Альцгеймера
Лимбическая преобладающая возрастная энцефалопатия TDP-43 (LATE-NC) на удивление распространена среди пожилых людей и часто сочетается с болезнью Альцгеймера, ускоряя прогрессирование заболевания. Хотя LATE самостоятельно вызывает медленно прогрессирующую потерю памяти, ее необходимо различать, поскольку новые методы лечения болезни Альцгеймера могут не подходить пациентам с LATE.