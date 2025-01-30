Новая форма деменции, которую часто путают с болезнью Альцгеймера

Когда говорят о деменции, на первый план обычно выходит болезнь Альцгеймера. Однако теперь исследователи бьют тревогу по поводу LATE - малоизвестного состояния потери памяти, которое очень похоже на болезнь Альцгеймера, но требует своего собственного внимания.