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Новая форма деменции, которую часто путают с болезнью Альцгеймера

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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Когда говорят о деменции, на первый план обычно выходит болезнь Альцгеймера. Однако теперь исследователи бьют тревогу по поводу LATE - малоизвестного состояния потери памяти, которое очень похоже на болезнь Альцгеймера, но требует своего собственного внимания.

Лимбическая преобладающая возрастная энцефалопатия TDP-43 (LATE-NC) на удивление распространена среди пожилых людей и часто сочетается с болезнью Альцгеймера, ускоряя прогрессирование заболевания. Хотя LATE самостоятельно вызывает медленно прогрессирующую потерю памяти, ее необходимо различать, поскольку новые методы лечения болезни Альцгеймера могут не подходить пациентам с LATE.

Исследователи подчеркивают, что для диагностики и дифференциации LATE от болезни Альцгеймера необходимы объективные критерии. Для LATE типична эпизодическая потеря памяти - пациенту впоследствии трудно вспомнить информацию, хотя часть памяти сохраняется. Это отличает заболевание LATE от синдрома дефицита внимания, при котором также страдает непосредственная память.

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