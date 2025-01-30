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Адвокат: вполне возможно, что пострадавший от инъекции в глаз не получит от страховой ни копейки

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Рут Лумисте, получившая повреждение глаза в результате процедуры в клинике Turman.
Рут Лумисте, получившая повреждение глаза в результате процедуры в клинике Turman. Фото: Mihkel Maripuu

В середине декабря у пациентов таллиннской глазной клинике Turman возникли серьезные воспаления глаз после лечебной процедуры. Они надеялись, что новая система медицинского страхования компенсирует их страдания, однако по словам ведущего партнера юридической фирмы Ellex Raidla и преподавателя медицинского права Тартуского университета Антса Нымпера, эти ожидания могут быть несколько преувеличены.

Postimees побеседовал с тремя из пострадавших: все они столкнулись с серьезной потерей зрения. По данным клиники, из 26 пациентов, прошедших процедуру в тот день, 20 нуждались в лечении в Ида-Таллиннской центральной больнице: врачи выявили у них признаки воспаления разной степени тяжести.

- По данным Riigi Teataja, цель введения обязательного страхования ответственности для поставщиков медицинских услуг - улучшить защиту пациентов и упростить процесс подачи заявлений на компенсацию. Процесс подачи может действительно стать проще, но что будет дальше, после того как человек подаст заявление? Придется ждать до 180 дней, прежде чем страховщик примет решение о том, удовлетворит ли он заявление.

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