Адвокат: вполне возможно, что пострадавший от инъекции в глаз не получит от страховой ни копейки

В середине декабря у пациентов таллиннской глазной клинике Turman возникли серьезные воспаления глаз после лечебной процедуры. Они надеялись, что новая система медицинского страхования компенсирует их страдания, однако по словам ведущего партнера юридической фирмы Ellex Raidla и преподавателя медицинского права Тартуского университета Антса Нымпера, эти ожидания могут быть несколько преувеличены.
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Postimees побеседовал с тремя из пострадавших: все они столкнулись с серьезной потерей зрения. По данным клиники, из 26 пациентов, прошедших процедуру в тот день, 20 нуждались в лечении в Ида-Таллиннской центральной больнице: врачи выявили у них признаки воспаления разной степени тяжести.