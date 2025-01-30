Растет риск пандемии: в ЕС выявили опасные мутации птичьего гриппа

Работа основана на обширных данных, включая генетические анализы, исследования случаев у людей и анализ наличия антител, с целью картирования угроз и разработки стратегий их минимизации.

Директор ECDC Памела Ренди-Вагнер подчеркнула необходимость быть готовыми к реагированию на угрозу птичьего гриппа и усиления профилактических мер. Временный исполнительный директор EFSA Бернхард Урл отметил, что в 2024 году вирусы птичьего гриппа распространились на новые виды, и были выявлены мутации, которые могут способствовать передаче вируса людям. По его словам, быстрый мониторинг вируса и реагирование на очаги чрезвычайно важны.

Эксперты составили обширный список мутаций и выявили 34 генетические мутации, которые могут увеличить способность вирусов птичьего гриппа передаваться людям. С помощью молекулярного анализа и геномного мониторинга лаборатории могут использовать этот список для отслеживания появления штаммов, которые могут способствовать заражению людей.

В научной оценке подчеркивается, что адаптация вирусов птичьего гриппа к млекопитающим зависит от генетических мутаций, смешивания генетического материала вирусов и иммунного ответа хозяина. Также распространение вируса могут способствовать внешние факторы, такие как человеческая деятельность и изменения окружающей среды, которые способствуют контакту между дикими животными, домашними птицами, скотом и людьми. Крупные фермерские хозяйства, слабые биозащитные меры, вырубка лесов, урбанизация и глобальная торговля увеличивают риск передачи вируса от животных к человеку.

Основные рекомендации ECDC и EFSA: