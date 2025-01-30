Вирусы птичьего гриппа представляют собой растущую угрозу из-за своей способности адаптироваться к человеку и потенциально вызывать будущие пандемии. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) опубликовали научную оценку, касающуюся мутаций вирусов птичьего гриппа и их возможности передаваться людям.
Растет риск пандемии: в ЕС выявили опасные мутации птичьего гриппа
Работа основана на обширных данных, включая генетические анализы, исследования случаев у людей и анализ наличия антител, с целью картирования угроз и разработки стратегий их минимизации.
Директор ECDC Памела Ренди-Вагнер подчеркнула необходимость быть готовыми к реагированию на угрозу птичьего гриппа и усиления профилактических мер. Временный исполнительный директор EFSA Бернхард Урл отметил, что в 2024 году вирусы птичьего гриппа распространились на новые виды, и были выявлены мутации, которые могут способствовать передаче вируса людям. По его словам, быстрый мониторинг вируса и реагирование на очаги чрезвычайно важны.
Эксперты составили обширный список мутаций и выявили 34 генетические мутации, которые могут увеличить способность вирусов птичьего гриппа передаваться людям. С помощью молекулярного анализа и геномного мониторинга лаборатории могут использовать этот список для отслеживания появления штаммов, которые могут способствовать заражению людей.
В научной оценке подчеркивается, что адаптация вирусов птичьего гриппа к млекопитающим зависит от генетических мутаций, смешивания генетического материала вирусов и иммунного ответа хозяина. Также распространение вируса могут способствовать внешние факторы, такие как человеческая деятельность и изменения окружающей среды, которые способствуют контакту между дикими животными, домашними птицами, скотом и людьми. Крупные фермерские хозяйства, слабые биозащитные меры, вырубка лесов, урбанизация и глобальная торговля увеличивают риск передачи вируса от животных к человеку.
Основные рекомендации ECDC и EFSA:
Генетический анализ. Использовать генетический анализ для раннего выявления мутаций или адаптации вируса к млекопитающим. Инвестировать в системы, которые позволяют быстро обнаруживать новые вирусы и мутации.
Наблюдение за животными. Следить за больными или мертвыми млекопитающими, которые контактировали с инфицированными птицами, домашними животными или другими млекопитающими. Отслеживать необъяснимые случаи заболеваний в периоды и регионах с высоким риском.
Наблюдение за общественным здоровьем. Тестировать людей, контактировавших с инфицированными особями, и отправлять образцы в лабораторию для выявления подтипа вируса. В случае вспышек заболеваний среди животных, больницы должны увеличить мониторинг, особенно в пик гриппового сезона.
Профилактические меры. Внедрить строгие меры биобезопасности на фермах, обучать персонал, вакцинировать домашнюю птицу и подготовить планы реагирования на вспышки. Группы риска должны следовать рекомендациям по вакцинации от гриппа и применению противовирусных препаратов.
Готовность общественного здравоохранения. Повышать осведомленность среди групп риска и медицинских работников, обеспечивать координированные планы реагирования и разработать инструкции и стандартные процедуры для тестирования людей, контактировавших с источниками инфекции.
Кроме научной оценки, ведомства также подготовили руководство по исследованию и управлению вспышками птичьего гриппа как среди людей, так и среди животных. Эксперты разработали план действий для пяти различных сценариев вспышек, который поможет государствам-членам ЕС составить национальные рекомендации.