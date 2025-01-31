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Вспышка туберкулеза в США: двое умерших и десятки зараженных

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Туберкулез поражает в первую очередь легкие, но может нанести ущерб всем органам.
Туберкулез поражает в первую очередь легкие, но может нанести ущерб всем органам. Фото: Shutterstock

В штате Канзас уже около года продолжается крупная вспышка туберкулеза, которая привела к двум смертельным случаям и заражению десятков людей. По данным местных органов здравоохранения, зарегистрировано 67 активных случаев туберкулеза и 79 латентных инфекций. Однако, как заявляют специалисты, угрозы для широкой общественности нет. Большинство случаев зафиксировано в округе Уайандотт.

Туберкулез - это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём, вызванное бактерией Mycobacterium tuberculosis. Болезнь имеет две формы: открытую и закрытую. Открытый туберкулез проявляется такими симптомами, как кашель, слабость, ночная потливость и потеря веса. Закрытый, или латентный туберкулез не вызывает симптомов и не представляет опасности для окружающих, но при отсутствии лечения может со временем перейти в активную форму.

Лечение туберкулеза осуществляется с помощью антибиотиков, и курс терапии может длиться несколько месяцев в зависимости от конкретного случая. По данным издания Medical Daily, в 2023 году от туберкулеза в мире умерло около 1,25 миллиона человек, что делает его самой смертоносной инфекцией, вызываемой одиночным патогеном.

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