В штате Канзас уже около года продолжается крупная вспышка туберкулеза, которая привела к двум смертельным случаям и заражению десятков людей. По данным местных органов здравоохранения, зарегистрировано 67 активных случаев туберкулеза и 79 латентных инфекций. Однако, как заявляют специалисты, угрозы для широкой общественности нет. Большинство случаев зафиксировано в округе Уайандотт.
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Вспышка туберкулеза в США: двое умерших и десятки зараженных
Туберкулез - это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём, вызванное бактерией Mycobacterium tuberculosis. Болезнь имеет две формы: открытую и закрытую. Открытый туберкулез проявляется такими симптомами, как кашель, слабость, ночная потливость и потеря веса. Закрытый, или латентный туберкулез не вызывает симптомов и не представляет опасности для окружающих, но при отсутствии лечения может со временем перейти в активную форму.