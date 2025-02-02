Действительно ли сотрудник Pfizer признался в модификации вируса Covid с целью получения прибыли?

Бреманис рассказывает: «Журналисту Джейсу Окифу удалось при помощи скрытой камеры записать разговор, на котором один из директоров Pfizer (...) признает, что они манипулировали с вирусом, со всеми этими новыми вариантами, про которые мы в Латвии слышали от Уги Думписа и всех остальных рассказчиков сказок специально с целью получения прибыли - специально, чтобы запугать людей и чтобы люди вакцинировались сразу, как появляются эти новые варианты».

В частности, Бреманис наводит на мысль, что зарегистрированные в Латвии штаммы Covid созданы искусственно, чтобы были нужны новые вакцины.

Что видно на видео со скрытой камеры?

25 января 2023 года группа правых активистов Project Veritas опубликовало снятое при помощи скрытой камеры видео, на котором говорит некий Джордон Уолкер. Project Veritas утверждает, что Уолкер - исследовательский директор Pfizer, который несет ответственность за планирование исследований с mRNS. Снимающий говорит, что пришел на свидание с Уолкером.

Уолкер на видео рассказывает, что на предприятии идут разговоры о модификации вируса Covid, чтобы в будущем заранее создавать вакцины, эффективные к новым штаммам вируса. В частности, он говорит, что это может произойти в будущем, а не сейчас или произошло ранее, как «пересказал» Бреманис.