Так и не вступившая в силу поправка сеет путаницу при использовании возмещения за лечение зубов

Согласно действующему законодательству, компенсация за лечение зубов не может быть использована для оплаты зубных протезов.

В прошлом году Министерство социальных дел планировало изменить закон таким образом, чтобы с этого года компенсацию можно было использовать по потребностям, включая зубные протезы.

Новости на эту тему появились в СМИ, и даже на сайте самого министерства до сих пор можно найти информацию, что с 2025 года пенсионеры по старости или инвалидности старше 63 лет, а также люди с частичной или отсутствующей трудоспособностью смогут использовать для оплаты протезов как специальную компенсацию за протезы, так и компенсацию за лечение зубов.

В то же время в сообщениях и новостях описывается лишь законопроект, а не вступившее в силу изменение, но в то же время, по словам стоматологов, некоторые клиенты обращаются к ним, ожидая, что смогут использовать компенсацию для оплаты протезирования.