Весной прошлого года Министерство социальных дел объявило, что с 2025 года компенсацию за лечение зубов можно будет использовать и для оплаты зубных протезов, но из-за сокращений госбюджета это изменение так и не вступило в силу, пишет Rus.ERR.
Так и не вступившая в силу поправка сеет путаницу при использовании возмещения за лечение зубов
Согласно действующему законодательству, компенсация за лечение зубов не может быть использована для оплаты зубных протезов.
В прошлом году Министерство социальных дел планировало изменить закон таким образом, чтобы с этого года компенсацию можно было использовать по потребностям, включая зубные протезы.
Новости на эту тему появились в СМИ, и даже на сайте самого министерства до сих пор можно найти информацию, что с 2025 года пенсионеры по старости или инвалидности старше 63 лет, а также люди с частичной или отсутствующей трудоспособностью смогут использовать для оплаты протезов как специальную компенсацию за протезы, так и компенсацию за лечение зубов.
В то же время в сообщениях и новостях описывается лишь законопроект, а не вступившее в силу изменение, но в то же время, по словам стоматологов, некоторые клиенты обращаются к ним, ожидая, что смогут использовать компенсацию для оплаты протезирования.