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Характер дыхания может свидетельствовать о тяжелом заболевании

Перевод: Дмитрий Рая
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Болезнь Альцгеймера - наиболее распространtнный тип деменции.
Болезнь Альцгеймера - наиболее распространtнный тип деменции. Фото: Shutterstock

Новое исследование выявило закономерности дыхания, характерные для пациентов с болезнью Альцгеймера, сообщает Ланкастерский Университет.

Раньше болезнь Альцгеймера можно было диагностировать только при вскрытии, но годы исследований открыли новые возможности выявления заболевания у живых пациентов. В настоящее время основными методами, используемыми для этого, являются поиск маркеров амилоидных белков в спинномозговой жидкости или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однако эти методы являются инвазивными или дорогостоящими. Одновременно удалось выяснить, что амилоидные белки могут не быть непосредственной причиной заболевания, поскольку несколько препаратов, воздействующих на них, не дали ожидаемых результатов.

Исследователи из Ланкастерского университета и Медицинского центра Любляны сосредоточились на нейрососудистой системе (NVU) в мозге, которая соединяет клетки мозга и кровеносные сосуды.

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