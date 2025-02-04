Характер дыхания может свидетельствовать о тяжелом заболевании

Раньше болезнь Альцгеймера можно было диагностировать только при вскрытии, но годы исследований открыли новые возможности выявления заболевания у живых пациентов. В настоящее время основными методами, используемыми для этого, являются поиск маркеров амилоидных белков в спинномозговой жидкости или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однако эти методы являются инвазивными или дорогостоящими. Одновременно удалось выяснить, что амилоидные белки могут не быть непосредственной причиной заболевания, поскольку несколько препаратов, воздействующих на них, не дали ожидаемых результатов.