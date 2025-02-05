Из-за невозможности попасть на прием и нехватки специалистов детям и подросткам приходится ждать психиатрическую помощь по несколько месяцев. Касса здоровья предлагает ввести обязательное направление к специалисту как одну из мер для сокращения очередей.
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Ждать приходится месяцами: в Эстонии трудно получить помощь детского психиатра
В декабре прошлого года родитель, желавший отправить на прием к психиатру своего ребенка, получил от MPPK (Клиника амбулаторной психиатрии), оказывающей специализированную медицинскую помощь, ответ, что номерок можно получить только на март. Четырехмесячное ожидание объяснили тем, что в первую очередь необходимо обслужить уже начавших лечение пациентов, а заставлять сотрудников работать сверхурочно невозможно.