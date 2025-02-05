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Ждать приходится месяцами: в Эстонии трудно получить помощь детского психиатра и психолога

Перевод: Ева Ойжинская
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В психиатрической клинике PERH долгое время ощущалась острая нехватка специалистов по психическому здоровью, работающих с детьми и подростками. К тому же здания клиник устарели и нуждаются в реновации.
В психиатрической клинике PERH долгое время ощущалась острая нехватка специалистов по психическому здоровью, работающих с детьми и подростками. К тому же здания клиник устарели и нуждаются в реновации. Фото: Eero Vabamägi

Из-за невозможности попасть на прием и нехватки специалистов детям и подросткам приходится ждать психиатрическую помощь по несколько месяцев. Касса здоровья предлагает ввести обязательное направление к специалисту как одну из мер для сокращения очередей.

В декабре прошлого года родитель, искавший помощь психиатра для своего ребенка, получил от клиники MPPK, оказывающей специализированную медицинскую помощь, ответ, что ближайшее свободное время для приема есть только в марте. Четырехмесячное ожидание объяснили тем, что в первую очередь необходимо обслужить уже начавших лечение пациентов, а заставлять сотрудников работать сверхурочно они невозможно.

Член правления MPPK Пеэп Пийбер отметил, что их учреждение сталкивается с длинными очередями на прием с 2011 года: «В предыдущие годы это было связано с тем, что объем финансирования по договорам Кассы здоровья был значительно меньше, чем возможности клиники оказывать лечение. В последнее время  финансирование выросло, но вместе с ним увеличилось и число пациентов».

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