Ждать приходится месяцами: в Эстонии трудно получить помощь детского психиатра и психолога

В декабре прошлого года родитель, искавший помощь психиатра для своего ребенка, получил от клиники MPPK, оказывающей специализированную медицинскую помощь, ответ, что ближайшее свободное время для приема есть только в марте. Четырехмесячное ожидание объяснили тем, что в первую очередь необходимо обслужить уже начавших лечение пациентов, а заставлять сотрудников работать сверхурочно они невозможно.

Член правления MPPK Пеэп Пийбер отметил, что их учреждение сталкивается с длинными очередями на прием с 2011 года: «В предыдущие годы это было связано с тем, что объем финансирования по договорам Кассы здоровья был значительно меньше, чем возможности клиники оказывать лечение. В последнее время финансирование выросло, но вместе с ним увеличилось и число пациентов».