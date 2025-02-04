В отчете Европейской комиссии, опубликованном по случаю Всемирного дня борьбы с раком, говорится, что показатели выживаемости при раке растут по всему Европейскому союзу.
Все больше людей в Эстонии и Европейском союзе успешно преодолевают рак
Согласно исследованию, которое проводится каждые два года, по состоянию на 2022 год уровень заболеваемости раком среди мужчин в Эстонии был выше среднего по ЕС, а среди женщин - ниже. Гендерное неравенство в уровне смертности от рака в Эстонии одно из самых высоких в ЕС: смертность среди мужчин превышает аналогичный показатель среди женщин более чем в два раза. Тем не менее, в период с 2010 по 2020 год общая выживаемость пациентов с раком выросла почти на сорок процентов.
Данные, охватывающие весь ЕС, показывают, что рак затрагивает все социальные группы. В связи со старением населения и увеличением выживаемости растет доля людей, находящихся в активной фазе лечения или уже перенесших заболевание. С учетом этого большинство стран разработали государственные программы борьбы с раком, которые соответствуют ключевым положениям Европейского плана противодействия онкологическим заболеваниям.
В отчете отмечено, что в рамках ЕС в целом:
- Выживаемость при раке улучшилась: смертность от рака снизилась на 12%, хотя при этом уровень заболеваемости вырос на 24%. Это требует дополнительных усилий по развитию программ реабилитации и улучшению качества жизни пациентов;
- Около половины всех случаев рака приходится на четыре основных типа: колоректальный, легочный, простаты и молочной железы. Рак молочной железы является причиной почти каждой третьей новой онкологической диагностики у женщин, тогда как у мужчин каждая четвертая новая диагностика приходится на рак простаты;
- Все еще сохраняется значительное неравенство в уровне смертности от рака. Наибольшая смертность наблюдается в странах с низкими доходами и среди людей с более низким уровнем образования, особенно среди мужчин. Поэтому важно продолжать улучшать доступность и качество медицинских услуг;
- Некоторые факторы риска улучшились: снизился уровень курения и употребления алкоголя. Однако растущей проблемой становится избыточный вес и ожирение - более половины взрослых в ЕС страдают от избыточного веса;
- Наблюдаются тревожные тенденции в проведении скринингов. В половине стран ЕС сократилось число обследований на рак молочной железы, а в двух третях - скринингов на рак шейки матки.
Отчеты, которые публикуют каждые два года, составляются в рамках регистра онкологического неравенства в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).