Все больше людей в Эстонии и Европейском союзе успешно преодолевают рак

Согласно исследованию, которое проводится каждые два года, по состоянию на 2022 год уровень заболеваемости раком среди мужчин в Эстонии был выше среднего по ЕС, а среди женщин - ниже. Гендерное неравенство в уровне смертности от рака в Эстонии одно из самых высоких в ЕС: смертность среди мужчин превышает аналогичный показатель среди женщин более чем в два раза. Тем не менее, в период с 2010 по 2020 год общая выживаемость пациентов с раком выросла почти на сорок процентов.