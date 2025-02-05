Эти признаки могут указывать на рак печени

ЗдоровьеДля подписчиковЭти признаки могут указывать на рак печениПортал новостей о здоровье PostimeesПеревод: Дмитрий Рая5 февраля 2025, 10:06CopyИллюстративный снимок. Фото: ShutterstockРак, начинающийся в печени (первичный рак печени), обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях.По данным Общества по изучению рака Великобритании, симптомы могут быть следующими:потеря веса без известной причины;пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);зудтошнотавздутие животапотеря аппетита или ощущение сытости после приема небольшого количества пищи;боль в желудке;припухлость в правой части живота;боль в правом плече.КомментарииCopyКлючевые слова ракпеченьжелтухаВздутие