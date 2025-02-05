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Эти признаки могут указывать на рак печени

Перевод: Дмитрий Рая
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Рак, начинающийся в печени (первичный рак печени), обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях.

По данным Общества по изучению рака Великобритании, симптомы могут быть следующими:

  • потеря веса без известной причины;
  • пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
  • зуд
  • тошнота
  • вздутие живота
  • потеря аппетита или ощущение сытости после приема небольшого количества пищи;
  • боль в желудке;
  • припухлость в правой части живота;
  • боль в правом плече.
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