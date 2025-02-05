В Эстонии стремительно растет заболеваемость гриппом

На прошлой неделе гриппом заболели 587 человек. Лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания вирусом гриппа, из которых 143 случая были связаны с вирусом гриппа А и 64 случая - с вирусом гриппа В.

Всего с начала сезона гриппа госпитализированы 297 человек. На прошлой неделе их стало за неделю больше 33 процента. 145 человек нуждались в госпитализации. Почти 53 процента госпитализированных были в возрасте 65 лет и старше.

По данным Европейской сети по надзору за гриппом, активность гриппа в ЕС имеет тенденцию к росту, но еще не достигла пика.

За неделю коронавирусом заболели 380 человек. Число случаев заболевания за неделю снизилось на 20 процентов. Всего в больницы были доставлены 25 человек с основным или сопутствующим заболеванием коронавирусом. У девяти из них диагностирована тяжелая форма коронавируса. Семь человек были старше 60 лет.

На прошлой неделе за медпомощью в связи с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 3353 человека, почти 43 процента из которых - дети в возрасте до 14 лет. Средний показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 243,9.