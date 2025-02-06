Это заболевание чаще всего затрагивает женщин старше 35 лет

Это заболевание проявляется в сильном желании двигать ногами, что может сопровождаться болями, зудом или ощущением дискомфорта. У людей младше 35 лет СБН встречается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин, но с возрастом женщины страдают от этого расстройства в два раза чаще.