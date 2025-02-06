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Это заболевание чаще всего затрагивает женщин старше 35 лет

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Синдром беспокойных ног (СБН), также известный как болезнь Уиллиса-Экбома, - это неврологическое расстройство, которое затрагивает около семи процентов людей.

Это заболевание проявляется в сильном желании двигать ногами, что может сопровождаться болями, зудом или ощущением дискомфорта. У людей младше 35 лет СБН встречается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин, но с возрастом женщины страдают от этого расстройства в два раза чаще.

Симптомы СБН обычно проявляются в вечернее время, когда уровень мелатонина в организме повышается. Это расстройство связано с нарушением работы дофамина, нейромедиатора, который контролирует движения мышц, что может приводить к непроизвольным движениям ног. Для диагностики СБН нет отдельного теста, и диагноз ставится на основе симптомов и медицинской истории пациента. Основной синдром беспокойных ног часто бывает наследственным и связан с генетическими факторами.

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