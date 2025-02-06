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Употребление этих продуктов может помочь защититься от болезни Альцгеймера

Перевод: Дмитрий Рая
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Unsplash

Бактерии, живущие во рту, могут влиять на работу мозга у пожилых людей. Было выявлено несколько видов бактерий, которые могут быть более вредными, чем другие, и некоторые из них могут играть роль в развитии проблем с памятью и деменции.

Ученые выясняют, как гигиена полости рта, диета и некоторые пробиотики могут помочь замедлить снижение когнитивных способностей и защитить от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, сообщает Medical News Today.

В ходе исследования был проанализирован микробиом полости рта 115 человек. Из них 55 человек страдали легкими когнитивными нарушениями. Выяснилось, что некоторые бактерии, например Neisseria, ассоциируются с улучшением когнитивных функций, а присутствие бактерий Porphyromonas - с легким когнитивным расстройством. Диета также влияет на состав микроорганизмов в полости рта: диеты, богатые нитратами, такие как средиземноморская диета и диета DASH, поддерживают бактерии, полезные для работы мозга.

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