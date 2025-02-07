Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупреждает, что распространение бактерий, устойчивых к антибиотикам широкого спектра действия карбапенемам, представляет серьезную угрозу для пациентов и систем здравоохранения в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Это означает, что при заражении определенными бактериями лечение может оказаться неэффективным, а последствия могут быть тяжелыми.
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Европе грозит скрытая угроза
По данным ECDC, рост числа инфекций кровотока, вызванных карбапенем-резистентными энтеробактериями (CRE), включая Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, является тревожной тенденцией, поскольку их распространенность в больницах и обществе возросла с 2019 года.