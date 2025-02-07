Европе грозит скрытая угроза

Ранее весьма эффективные препараты в некоторых случаях могут оказаться бесполезными при лечении серьезных бактериальных заболеваний. В частности, в 23 государствах-членах Европейского союза увеличилось число случаев заболевания K. pneumoniae, устойчивых к карбапенемам, что обусловлено распространением в больницах штаммов с высокой степенью риска и множественной лекарственной устойчивостью. Некоторые штаммы K. pneumoniae, включая гипервирулентный ST23, также приобрели устойчивость к карбапенемам. Кроме того, начали распространяться и другие виды Enterobacterales, устойчивые к карбапенемам. Кроме того, все чаще выявляются штаммы E. coli, устойчивые к карбапенемам, которые могут распространяться в обществе.