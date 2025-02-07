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Европе грозит скрытая угроза

Перевод: Дмитрий Рая
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Антибиотики.
Антибиотики. Фото: Shutterstock

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупреждает, что распространение бактерий, устойчивых к антибиотикам широкого спектра действия карбапенемам, представляет серьезную угрозу для пациентов и систем здравоохранения в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Это означает, что при заражении определенными бактериями лечение может оказаться неэффективным, а последствия могут быть тяжелыми.

По данным ECDC, рост числа инфекций кровотока, вызванных карбапенем-резистентными энтеробактериями (CRE), включая Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, является тревожной тенденцией, поскольку их распространенность в больницах и обществе возросла с 2019 года.

Ранее весьма эффективные препараты в некоторых случаях могут оказаться бесполезными при лечении серьезных бактериальных заболеваний. В частности, в 23 государствах-членах Европейского союза увеличилось число случаев заболевания K. pneumoniae, устойчивых к карбапенемам, что обусловлено распространением в больницах штаммов с высокой степенью риска и множественной лекарственной устойчивостью. Некоторые штаммы K. pneumoniae, включая гипервирулентный ST23, также приобрели устойчивость к карбапенемам. Кроме того, начали распространяться и другие виды Enterobacterales, устойчивые к карбапенемам. Кроме того, все чаще выявляются штаммы E. coli, устойчивые к карбапенемам, которые могут распространяться в обществе.

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