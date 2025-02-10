Замороженные овощи - это удобный способ добавить больше растительных продуктов в рацион, однако новое исследование свидетельствует о том, что многие люди не соблюдают правила их безопасного использования, пишет Health.
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Опасно для здоровья: при употреблении замороженных овощей многие люди регулярно совершают одну ошибку
Исследование, проведенное среди более 3000 человек в США, показало, что почти девять процентов потребителей едят замороженные овощи в сыром виде, часто добавляя их в смузи или соки. Более сорока процентов опрошенных также не следуют инструкциям на упаковке, хотя треть из них знает, что замороженные овощи могут быть загрязнены.