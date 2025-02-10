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Опасно для здоровья: при употреблении замороженных овощей многие люди регулярно совершают одну ошибку

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Замороженные овощи. Иллюстративное фото
Замороженные овощи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Замороженные овощи - это удобный способ добавить больше растительных продуктов в рацион, однако новое исследование свидетельствует о том, что многие люди не соблюдают правила их безопасного использования, пишет Health.

Исследование, проведенное среди более 3000 человек в США, показало, что почти девять процентов потребителей едят замороженные овощи в сыром виде, часто добавляя их в смузи или соки. Более сорока процентов опрошенных также не следуют инструкциям на упаковке, хотя треть из них знает, что замороженные овощи могут быть загрязнены.

Потребление сырыми овощами может быть опасным, так как замороженные продукты могут содержать патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни. В 2016 году в США девять человек заболели лихорадкой, вызванной зараженными замороженными овощами, трое из них скончались. Недавно были отозваны с рынка замороженные морковь и овощные смеси из-за возможного заражения кишечной палочкой.

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