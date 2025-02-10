Опасно для здоровья: при употреблении замороженных овощей многие люди регулярно совершают одну ошибку

Исследование, проведенное среди более 3000 человек в США, показало, что почти девять процентов потребителей едят замороженные овощи в сыром виде, часто добавляя их в смузи или соки. Более сорока процентов опрошенных также не следуют инструкциям на упаковке, хотя треть из них знает, что замороженные овощи могут быть загрязнены.