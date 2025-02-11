История показывает, что шоколад использовался на протяжении веков для улучшения здоровья сердца. В 1500-х годах ацтеки использовали какао как лекарство от различных заболеваний, включая болезни сердца. Сегодня ученые изучают, как шоколад влияет на здоровье сердца. Хотя некоторые исследования указывают, что определенные виды шоколада могут поддерживать здоровье сердца, результаты не являются однозначно положительными.
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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ⟩ Полезен ли шоколад для сердца?
Какао-бобы, основной ингредиент шоколада, содержат флаваноиды - растительные соединения, которые связаны с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому исследования в основном сосредоточены на темном шоколаде и добавках какао, поскольку они содержат больше флаваноидов, чем молочный или белый шоколад.