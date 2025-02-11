ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ Полезен ли шоколад для сердца?

История показывает, что шоколад использовался на протяжении веков для улучшения здоровья сердца. В 1500-х годах ацтеки использовали какао как лекарство от различных заболеваний, включая болезни сердца. Сегодня ученые изучают, как шоколад влияет на здоровье сердца. Хотя некоторые исследования указывают, что определенные виды шоколада могут поддерживать здоровье сердца, результаты не являются однозначно положительными.