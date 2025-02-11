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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ Полезен ли шоколад для сердца?

Перевод: Сергей Светлов
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Шоколад.
Шоколад. Фото: Shutterstock

История показывает, что шоколад использовался на протяжении веков для улучшения здоровья сердца. В 1500-х годах ацтеки использовали какао как лекарство от различных заболеваний, включая болезни сердца. Сегодня ученые изучают, как шоколад влияет на здоровье сердца. Хотя некоторые исследования указывают, что определенные виды шоколада могут поддерживать здоровье сердца, результаты не являются однозначно положительными.

Какао-бобы, основной ингредиент шоколада, содержат флаваноиды - растительные соединения, которые связаны с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому исследования в основном сосредоточены на темном шоколаде и добавках какао, поскольку они содержат больше флаваноидов, чем молочный или белый шоколад.

Одно из крупных исследований, Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS), показало, что потребление 500 мг какаофлаванолов уменьшает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%, но результаты требуют дальнейшего исследования. Также было проведено исследование, которое показало, что темный шоколад может помочь снизить кровяное давление и риск образования тромбов, особенно у людей европейского происхождения, сообщает Health.

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