Ежедневный прием аспирина может увеличить риск развития этой проблемы со здоровьем

В 2019 году Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация пересмотрели свою предыдущую рекомендацию о том, что разжижающее кровь действие аспирина может снизить риск сердечного приступа и инсульта. В новых рекомендациях предупреждают, что аспирин может повышать риск желудочно-кишечных кровотечений, а его польза для профилактики сердечных заболеваний сомнительна.

Опрос, проведенный Центром общественной политики Анненберга при Пенсильванском университете, показал, что 48 процентов респондентов по-прежнему считают, что ежедневный прием аспирина полезен, а 39 процентов не уверены в этом. Пожилые люди особенно не осведомлены о новых рекомендациях: только 7 процентов из тех, кому за 60, знают об этом.