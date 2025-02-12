Недавний опрос показал, что почти половина взрослого населения США не знает о новых рекомендациях в области здравоохранения, согласно которым риск от ежедневного приема небольшой дозы аспирина перевешивает пользу.
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Ежедневный прием аспирина может увеличить риск развития этой проблемы со здоровьем
В 2019 году Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация пересмотрели свою предыдущую рекомендацию о том, что разжижающее кровь действие аспирина может снизить риск сердечного приступа и инсульта. В новых рекомендациях предупреждают, что аспирин может повышать риск желудочно-кишечных кровотечений, а его польза для профилактики сердечных заболеваний сомнительна.