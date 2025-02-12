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Ученые назвали простой способ снизить риск инсульта

Перевод: Дмитрий Рая
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Китайские ученые обнаружили, что употребление соли, обогащенной калием, снижает риск повторного инсульта и смертность, согласно результатам крупномасштабного рандомизированного клинического исследования с участием сельских пациентов на севере Китая.

Инсульт является одной из основных причин смерти и инвалидности в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в Китае, где частота повторных инсультов выше, чем в среднем по миру - 17 процентов в течение одного года и 41 процент в течение пяти лет.

Исследование было основано на данных исследования Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS), в котором приняли участие 600 деревень и 20 995 человек, сообщает Medical Xpress.

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