Китайские ученые обнаружили, что употребление соли, обогащенной калием, снижает риск повторного инсульта и смертность, согласно результатам крупномасштабного рандомизированного клинического исследования с участием сельских пациентов на севере Китая.
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Ученые назвали простой способ снизить риск инсульта
Инсульт является одной из основных причин смерти и инвалидности в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в Китае, где частота повторных инсультов выше, чем в среднем по миру - 17 процентов в течение одного года и 41 процент в течение пяти лет.