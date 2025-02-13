В США – один из самых тяжелых сезонов гриппа за последнее десятилетие: как обстоят дела в Эстонии?

Этот сезон гриппа оказался одним из самых тяжелых за последние десять лет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), этой зимой грипп заразил более 24 миллионов человек, привел к госпитализации 310 000 человек и стал причиной не менее 13 000 смертей, в том числе 57 детей. Количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, стало самым высоким с тяжелого сезона гриппа 2017-2018 годов.