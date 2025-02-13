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В США – один из самых тяжелых сезонов гриппа за последнее десятилетие: как обстоят дела в Эстонии?

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Этот сезон гриппа оказался одним из самых тяжелых за последние десять лет.
Этот сезон гриппа оказался одним из самых тяжелых за последние десять лет. Фото: Shutterstock

Этот сезон гриппа оказался одним из самых тяжелых за последние десять лет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), этой зимой грипп заразил более 24 миллионов человек, привел к госпитализации 310 000 человек и стал причиной не менее 13 000 смертей, в том числе 57 детей. Количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, стало самым высоким с тяжелого сезона гриппа 2017-2018 годов. 

Распространение гриппа в США по-прежнему остается высоким практически во всех штатах. В этом сезоне наблюдалось две основные волны заболеваемости - с конца декабря до начала января и новый всплеск в последние недели.

Хотя гриппоподобные симптомы могут вызывать и другие вирусы, включая коронавирус, в этом году COVID-19 протекает необычно легко, а другие сезонные вирусы идут на спад. Это указывает на то, что главной причиной роста заболеваемости остается именно грипп.

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